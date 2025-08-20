Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 35 thành viên đã ra mắt Đại hội. Ban Thường vụ có 11 thành viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

5 Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM gồm: ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM; ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách).

Bà Lê Thị Hồng Nga làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM gồm 10 thành viên. Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách) làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM.