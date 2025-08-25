Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương

25-08-2025 - 11:01 AM | Xã hội

Quyết định phân công của Bộ Chính trị sẽ được trao cho ông Nguyễn Thanh Nghị chiều nay tại Hà Nội

Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thông tin Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Quyết định phân công của Bộ Chính trị sẽ được trao cho ông Nguyễn Thanh Nghị chiều nay tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương- Ảnh 2.

 

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM Nổi bật

Bão số 5 giật cấp 17 đang lao nhanh vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với tốc độ 20 km/giờ

Bão số 5 giật cấp 17 đang lao nhanh vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với tốc độ 20 km/giờ Nổi bật

Bão số 5 giật cấp 17, đang tiến thẳng vào nước ta: Khi nào đổ bộ đất liền, những tỉnh nào sẽ trực tiếp "gánh bão"?

Bão số 5 giật cấp 17, đang tiến thẳng vào nước ta: Khi nào đổ bộ đất liền, những tỉnh nào sẽ trực tiếp "gánh bão"?

10:49 , 25/08/2025
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có tân Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM có tân Trưởng Ban

10:47 , 25/08/2025
Những chia sẻ đầu tiên của tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

Những chia sẻ đầu tiên của tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

10:34 , 25/08/2025
Bão số 5 Kajiki: Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Bão số 5 Kajiki: Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

09:46 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên