Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thông tin Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Quyết định phân công của Bộ Chính trị sẽ được trao cho ông Nguyễn Thanh Nghị chiều nay tại Hà Nội.