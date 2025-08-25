Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM

25-08-2025 - 09:20 AM | Xã hội

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Trần Lưu Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến Trung ương

Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967. Quê tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Trần Lưu Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến Trung ương: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2-2025 đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương);...

Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang:

Tháng 1-2011, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Từ tháng 7-2015 đến 2-2019: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-2016);

Từ tháng 2-2019 đến 4-2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 1-2021);

Từ tháng 5-2021 đến 1-2023: Bí thư Thành ủy Hải Phòng;

Từ tháng 1-2023 đến 8-2024: Phó Thủ tướng Chính phủ;

Từ tháng 8-2024 đến nay: Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2-2025 đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương);

Tháng 1-2025: được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 2.

Theo LÊ VĨNH - HOÀNG TRIỀU

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão số 5 giật cấp 17 đang lao nhanh vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với tốc độ 20 km/giờ

Bão số 5 giật cấp 17 đang lao nhanh vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với tốc độ 20 km/giờ Nổi bật

Được người bán dạo dúi cho 2 tờ vé số, người phụ nữ đem đi dò: Ngỡ ngàng nhìn kết quả

Được người bán dạo dúi cho 2 tờ vé số, người phụ nữ đem đi dò: Ngỡ ngàng nhìn kết quả Nổi bật

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM để nhận nhiệm vụ mới

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM để nhận nhiệm vụ mới

09:13 , 25/08/2025
2 bức ảnh “hệ thống phòng thủ cực mạnh” chạy bằng cơm trên đường phố Hà Nội ngày hợp luyện

2 bức ảnh “hệ thống phòng thủ cực mạnh” chạy bằng cơm trên đường phố Hà Nội ngày hợp luyện

08:45 , 25/08/2025
Từ vụ việc đau lòng, Công an Thanh Hoá cảnh báo hàng triệu học sinh và phụ huynh

Từ vụ việc đau lòng, Công an Thanh Hoá cảnh báo hàng triệu học sinh và phụ huynh

08:44 , 25/08/2025
Bão áp sát đất liền, mạnh nhất hàng chục năm ở Bắc Trung Bộ

Bão áp sát đất liền, mạnh nhất hàng chục năm ở Bắc Trung Bộ

07:51 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên