Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967. Quê tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Trần Lưu Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến Trung ương: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2-2025 đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương);...