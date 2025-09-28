Ông Nguyễn Trung Chính: Doanh nghiệp tư nhân phải dấn thân mạnh mẽ vào AI, R&D và hội nhập toàn cầu

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Chủ tịch VPBA

Sáng 28/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc.

Hai nhiệm kỳ đã qua, VPBA đã khẳng định vai trò là mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân tư nhân, góp phần thúc đẩy chính sách, tạo kênh đối thoại giữa doanh nhân và Nhà nước. Tuy vậy, khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia , kỳ vọng đặt ra cho nhiệm kỳ 3 của VPBA càng lớn hơn.

Tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Chủ tịch VPBA nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyết sách chiến lược từ Đảng và Nhà nước. “Đảng ta đã có những quyết định mang tính đột phá với bốn nghị quyết trụ cột, trong đó đặc biệt là Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là nền tảng để mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó khu vực tư nhân không chỉ là một thành phần, mà là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế .”

Theo ông, mục tiêu đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân phải đạt tốc độ tăng trưởng 10–12% mỗi năm, đóng góp 55–58% GDP và tạo việc làm cho phần lớn lực lượng lao động cả nước. Đặc biệt, năng suất lao động của khu vực này cần tăng bình quân 8,5–9,5%/năm để theo kịp và vượt tốc độ chung của nền kinh tế.

Những con số ấy vừa là mục tiêu, vừa là thách thức. “Để biến thách thức thành cơ hội, doanh nhân tư nhân cần bứt phá mạnh mẽ, lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ làm động lực phát triển. Không có con đường nào khác,” ông Chính nhấn mạnh.

AI và đổi mới sáng tạo – thời cơ vàng của doanh nghiệp tư nhân

Nội dung chính của tham luận, ông Nguyễn Trung Chính tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) – lĩnh vực mà ông cho rằng sẽ quyết định năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong 20 năm tới. Ông dẫn chứng: “Trên thế giới, AI được dự báo sẽ tạo ra khoảng 15.700 tỷ USD giá trị kinh tế vào năm 2030 , tương đương gần 14% GDP toàn cầu. Với Việt Nam, nếu nắm bắt đúng thời cơ, AI có thể đóng góp từ 120 đến 130 tỷ USD vào GDP vào năm 2040.”

Ông gọi đây là “thời cơ vàng” để khu vực kinh tế tư nhân bứt phá:

“Chúng ta đang có cơ hội chưa từng có để đi tắt đón đầu. Nếu doanh nghiệp tư nhân Việt Nam mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng AI, chúng ta hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách với các nền kinh tế phát triển. AI không chỉ là công cụ, mà là động lực giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, tái cấu trúc quản trị, mở rộng thị trường và tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vươn ra toàn cầu.”

Theo ông, điều đó đòi hỏi cộng đồng doanh nhân phải coi R&D và thương mại hóa công nghệ là trụ cột chiến lược. Các doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ với viện nghiên cứu, trường đại học để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo , đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế để tiếp cận nguồn tri thức, công nghệ và vốn đầu tư.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và chuyển đổi AI (AI-X) , coi đây là nhiệm vụ sống còn: “Doanh nghiệp nào chậm chuyển đổi sẽ tụt lại phía sau. Ứng dụng AI không chỉ giúp tăng năng suất, mà còn mở ra cách thức quản trị hoàn toàn mới, từ Chính phủ, doanh nghiệp đến đời sống người dân.”

Không chỉ nói về tầm nhìn, ông Nguyễn Trung Chính còn nhấn mạnh vai trò cầu nối giữa doanh nhân và lãnh đạo Nhà nước. Ông chia sẻ:

“Với tư cách là thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tôi sẵn sàng chuyển tải đầy đủ các kiến nghị của doanh nghiệp đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây là cách để tháo gỡ nút thắt, cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.”

Theo ông, VPBA trong nhiệm kỳ mới cần đổi mới phương thức quản trị, tăng cường kết nối quốc tế và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò cầu nối chính sách , để tiếng nói của doanh nhân được lắng nghe và phản ánh kịp thời trong hoạch định chính sách quốc gia.

Đại hội lần này cũng ghi nhận sự đóng góp nổi bật của Tập đoàn CMC. Bên cạnh việc ông Nguyễn Trung Chính tiếp tục được tín nhiệm làm Phó Chủ tịch VPBA , có thêm 5 lãnh đạo cấp cao của CMC tham gia Ban Chấp hành VPBA nhiệm kỳ 3 (2025–2028), gồm:

Ông Phạm Ngọc Bắc , Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn/Tổng Giám đốc CMC TS

Ông Đặng Tùng Sơn , Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Chiến lược CMC

Ông Nguyễn Việt Bách , Phó Chủ tịch VP Tập đoàn/Phó TGĐ CMC Global

Ông Nguyễn Hải Sơn , Phó Chủ tịch VP Tập đoàn/TGĐ CMC Consulting

Ông Trần Quốc Chính , Phó Chủ tịch VP Tập đoàn/TGĐ CMC Cyber Security

Sự hiện diện đông đảo này cho thấy cam kết lâu dài của CMC trong việc đồng hành cùng VPBA, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân tư nhân lớn mạnh, đáp ứng kỳ vọng đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới .