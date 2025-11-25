'Ông nội quốc dân' của Hàn Quốc Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91

Diễn viên Lee Soon Jae để lại một trong những di sản lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử phát thanh và sân khấu Hàn Quốc, ông vẫn là một "diễn viên bất tử" và tiếp tục biểu diễn cho đến tận cuối đời.

Lee Soon Jae trở thành diễn viên độc quyền của TBC và tiếp tục xuất hiện trong hơn 100 bộ phim truyền hình. Trong nửa thế kỷ tiếp theo, ông liên tục chuyển mình trên nhiều lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu, chứng kiến và định hình nên sự phát triển của văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Ông đảm nhận cả vai chính lẫn vai phụ, có lúc xuất hiện trong hơn 30 tác phẩm chỉ trong một tháng, thể hiện sự cống hiến và sức bền phi thường.

Diễn viên Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91 (Ảnh: Allkpop)

Bộ phim giúp tên tuổi ông được biết đến rộng rãi là bộ phim truyền hình "What Is Love?" của đài MBC năm 1991, trong đó ông vào vai vị tộc trưởng "Cha của Daebal", một vai diễn đã gây sốt trên toàn quốc và đạt tỷ suất người xem trung bình là 59%. Vai diễn này sau đó đã góp phần giúp ông được bầu làm đại biểu Quốc hội. Ngay cả khi hoạt động chính trị, ông vẫn tiếp tục diễn xuất, và sau khi nghỉ hưu, ông đã hoàn toàn quay trở lại với nghề.

Lee cũng là trung tâm của nhiều bộ phim cổ trang lớn. Qua các tác phẩm như "Hur Jun", "Sangdo" và "Yi San", ông đã mang đến những màn trình diễn đầy thuyết phục, góp phần định hình kỷ nguyên vàng của thể loại này. Ông không ngại thay đổi hình ảnh của mình. Trong các bộ phim sitcom như "High Kick Through the Roof" và "Unstoppable High Kick", ông đã đảm nhận những vai diễn hài hước, gần gũi, được khán giả trẻ yêu mến. Ông thậm chí còn được đặt cho biệt danh táo bạo nổi tiếng "Soon Jae trong phim người lớn", và ở tuổi 72, ông đã giành được Giải thưởng Lớn tại Giải thưởng Giải trí MBC.

Trong chương trình tạp kỹ "Grandpas Over Flowers", ông được đặt cho những biệt danh trìu mến như "Soon Jae thẳng thắn" và "Ông nội quốc dân", thể hiện nguồn năng lượng và niềm đam mê bất tận. Ông cũng mang đến chiều sâu cho các nhân vật cao tuổi trong các tác phẩm như phim điện ảnh "I Love You" và phim truyền hình "Beethoven Virus".

Ngay cả khi đã bước sang tuổi chín mươi, ông vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Trở lại sân khấu với các vở kịch như "The Good Doctor's Son", "Me and Grandpa Henri" và "King Lear", ông đã mang đến hàng giờ biểu diễn trực tiếp và những đoạn hội thoại đồ sộ. 200 phút dàn dựng vở "King Lear" của ông được ca ngợi là "một phép màu của một diễn viên 87 tuổi". Ông cũng mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực đạo diễn, dàn dựng vở kịch "The Seagull" của Anton Chekhov.

Lee Soon Jae đã nhận được Giải thưởng Thành tựu tại Lễ trao giải Văn hóa Edaily lần thứ 3 năm 2016 và, vào năm 2024, trở thành người lớn tuổi nhất nhận Giải thưởng Lớn tại Giải thưởng Phim truyền hình KBS cho vai diễn trong "Dog Sounds". Ông cũng được vinh danh là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Đạo diễn Hàn Quốc năm 2025, mặc dù ông không thể tham dự do sức khỏe yếu.

Lee Soon Jae cũng là một nhà giáo dục. Ông một giáo sư danh tiếng tại Khoa Nghệ thuật Diễn xuất tại Đại học Gachon, ông đã dìu dắt nhiều diễn viên trẻ và thường nói: "Các em phải luôn sẵn sàng khi cơ hội đến".

Lee Soon Jae là một diễn viên đã chứng minh được giá trị của mình qua sân khấu - một người diễn xuất lâu hơn bất kỳ ai khác, và cũng là người rời sân khấu muộn hơn bất kỳ ai. Ông đã tiếp tục biểu diễn trong vở kịch gần đây - "Waiting for Godot While Waiting", nhưng đã phải tạm dừng vì vấn đề sức khỏe. Mặc dù ông đã hứa sẽ trở lại sân khấu, nhưng cuối cùng ông đã không thể thực hiện được lời hứa đó.