Ông Peskov hé lộ về chuyến thăm Nga của giám đốc CIA Ratcliffe

Việc dựng lên các thuyết âm mưu khác nhau, thổi phồng suy đoán và tạo ra những câu chuyện hoang đường xung quanh các cuộc tiếp xúc thường lệ giữa hai cơ quan tình báo là một thú vui quen thuộc, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov cho biết khi bình luận về chuyến thăm Moskva của Giám đốc CIA John Ratcliffe.

Ông Ratcliffe đã đến thăm Moskva vào ngày 25/8. Trước đó, ông Peskov đã nói với các phóng viên rằng chuyến thăm này liên quan đến cuộc tiếp xúc giữa hai cơ quan tình báo, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về sự kiện này.

Sau đó ông Peskov tuyên bố không có bất kỳ liên lạc nào giữa Tổng thống Putin và người đứng đầu CIA đã đến thăm Moskva. Việc liên lạc diễn ra thông qua hai cơ quan tình báo.

"Việc dựng lên các thuyết âm mưu khác nhau, suy đoán và tạo ra những câu chuyện hoang đường xung quanh các cuộc tiếp xúc khá thường nhật giữa hai cơ quan tình báo là một thú vui quen thuộc", ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của hãng tin RIA Novosti.

Giám đốc CIA John Ratcliffe đến thăm Moskva trên một chiếc vận tải cơ hạng nặng C-17.

Thư ký báo chí Điện Kremlin nói thêm, các cuộc liên lạc giữa hai cơ quan tình báo diễn ra một cách khá thường xuyên và thực sự có ý nghĩa.

Bên cạnh đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh hai cơ quan tình báo vẫn tiếp tục duy trì liên lạc, ngay cả khi các nhà ngoại giao không làm vậy. Bởi đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa đối với tất cả những bên liên quan.