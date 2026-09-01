Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 công trình "lần đầu tiên có trong hệ thống": Sử dụng quỹ đất 4,6 ha giữa Đảo Ngọc dưới chân đèo ngoạn mục nhất Việt Nam, khách đến được đón bằng xe Lạc Hồng

| | Lifestyle

Đây là một trong những dự án đang được tập đoàn Vingroup tập trung triển khai.

Tháng 6/2026, Vinpearl chính thức công bố thương hiệu khách sạn mới mang tên Vinpearl Legendlux, được doanh nghiệp định vị ở phân khúc 6 sao và hướng tới nhóm khách cao cấp trong nước cũng như quốc tế.

Đáng chú ý, dự án đầu tiên của thương hiệu này sẽ được triển khai tại Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng. Theo chủ đầu tư, Vinpearl Legendlux được xây dựng với định hướng tôn vinh văn hóa, nghệ thuật, thủ công và tinh thần hiếu khách Việt Nam trong một không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Vinpearl Legendlux Hải Vân Bay tọa lạc trên quỹ đất khoảng 4,6 ha tại phân khu Đảo Ngọc, với quy mô giới hạn khoảng 250 phòng. Cách bố trí này được hướng tới việc duy trì không gian riêng tư và tạo điều kiện phát triển các dịch vụ theo hướng cá nhân hóa.

Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 công trình "lần đầu tiên có trong hệ thống": Sử dụng quỹ đất 4,6 ha giữa Đảo Ngọc dưới chân đèo ngoạn mục nhất Việt Nam, khách đến được đón bằng xe Lạc Hồng - Ảnh 1.

Góc nhìn gần hơn cho thấy phân khu Đảo Ngọc với Vinpearl Legendlux Hải Vân Bay và VinWonders (Ảnh phối cảnh từ chủ đầu tư)

Quy mô dự kiến gồm 212 phòng khách sạn và 20 biệt thự, đi kèm hệ thống tiện ích cao cấp. Đây cũng là lý do công trình này khác với các khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn vốn đặt nặng số lượng phòng: Legendlux đi theo hướng giới hạn số khách, tăng mức độ riêng tư và độ sâu của trải nghiệm.

Khách có thể được đón bằng xe Lạc Hồng

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất tại Vinpearl Legendlux lại xuất hiện ngay từ lúc khách bắt đầu hành trình.

Chủ đầu tư cho biết, chu trình tiếp đón được thiết kế để tạo thành một trải nghiệm liền mạch, trong đó khách có thể được đưa đón bằng VF 9 hoặc xe siêu sang Lạc Hồng. Sau đó là các dịch vụ như spa trị liệu bằng y học cổ truyền Việt Nam, tiệc trà, dạ yến, ẩm thực bản địa tại các nhà hàng cao cấp và những hoạt động được cá nhân hóa cho từng vị khách.

Lạc Hồng cũng không phải một mẫu xe phổ thông. Trước đó, VinFast cho biết Lạc Hồng 900 LX là dòng xe giới hạn được phát triển với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Tháng 8/2025, hãng đã bàn giao lô xe Lạc Hồng cho Bộ Ngoại giao để phục vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Việc đưa Lạc Hồng vào trải nghiệm nghỉ dưỡng vì vậy tạo ra một điểm nhận diện khá đặc biệt. Thay vì chỉ sử dụng các dòng xe sang quốc tế quen thuộc, hành trình tại Legendlux được thiết kế để yếu tố Việt Nam xuất hiện ngay từ phương tiện đón khách.

Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 công trình "lần đầu tiên có trong hệ thống": Sử dụng quỹ đất 4,6 ha giữa Đảo Ngọc dưới chân đèo ngoạn mục nhất Việt Nam, khách đến được đón bằng xe Lạc Hồng - Ảnh 2.

Mẫu xe Lạc Hồng có thể được dùng để đón khách tại khu nghỉ (Ảnh Vinfast)

Tinh thần này tiếp tục được duy trì bên trong khách sạn. Theo thông tin công bố, bản sắc Việt được đưa vào kiến trúc, nghệ thuật bài trí, kỹ nghệ thủ công, ẩm thực và cách phục vụ. Những trải nghiệm có thể được thiết kế theo khẩu vị, nhịp nghỉ, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, lịch trình khám phá và mức độ riêng tư của từng người.

Nói cách khác, sự "siêu sang" mà Vinpearl Legendlux theo đuổi không chỉ nằm ở diện tích phòng hay vật liệu nội thất, mà còn ở khả năng cá nhân hóa kỳ nghỉ và tạo cảm giác khác biệt cho từng vị khách.

Sáng săn mây Hải Vân, chiều xuống biển, tối nghỉ dưỡng trên núi

Một lợi thế khác của Vinpearl Legendlux Hải Vân Bay là khách sạn không tồn tại độc lập, mà nằm trong toàn bộ hệ sinh thái nghỉ dưỡng – vui chơi của Vinhomes Hải Vân Bay.

Theo Vingroup, du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng trải nghiệm bình minh, săn mây trên khu vực đèo Hải Vân; buổi sáng khám phá các trò chơi tại VinWonders; buổi chiều xuống vịnh biển và buổi tối tiếp tục thư giãn tại Mikado Onsen Retreat, tổ hợp suối khoáng và chăm sóc sức khỏe trên núi.

Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 công trình "lần đầu tiên có trong hệ thống": Sử dụng quỹ đất 4,6 ha giữa Đảo Ngọc dưới chân đèo ngoạn mục nhất Việt Nam, khách đến được đón bằng xe Lạc Hồng - Ảnh 3.

Toàn cảnh dự án Làng Vân khi nhìn từ trên cao (Ảnh phối cảnh từ chủ đầu tư)

Riêng tại Đảo Ngọc, còn có thêm lựa chọn kết hợp VinWonders, Công viên Bách thảo, tuyến phố đi bộ Emerald Boulevard cùng một số dấu tích lịch sử trong khu vực. Không gian xung quanh cũng tạo điều kiện để khách mở rộng hành trình sang Hải Vân Quan, Lăng Cô, đầm Lập An hay đi xa hơn tới trung tâm Đà Nẵng, Hội An và Huế.

Vinpearl Legendlux nằm trong đại dự án Vinhomes Hải Vân Bay rộng 512,2 ha, dưới chân đèo Hải Vân, nơi Vingroup mô tả là không gian giao thoa giữa biển, núi, rừng và chuỗi di sản Huế – Đà Nẵng – Hội An.

Một máy bay khổng lồ dài hơn 76 mét hạ cánh tại sân bay Nội Bài: Mũi có thể mở tung để “nuốt” trực thăng, bên trong chứa được 6 chiếc xe buýt cùng lúc

Thu Phương

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một máy bay khổng lồ dài hơn 76 mét hạ cánh tại sân bay Nội Bài: Mũi có thể mở tung để “nuốt” trực thăng, bên trong chứa được 6 chiếc xe buýt cùng lúc

Một máy bay khổng lồ dài hơn 76 mét hạ cánh tại sân bay Nội Bài: Mũi có thể mở tung để “nuốt” trực thăng, bên trong chứa được 6 chiếc xe buýt cùng lúc Nổi bật

Tình hình hiện tại của Quang Hải

Tình hình hiện tại của Quang Hải Nổi bật

Việt Nam có 1 sân khấu hơn 4.000 chỗ đang thành hình, do "ông lớn" kiến trúc toàn cầu thiết kế: Mái nặng 3.000 tấn, mang hình hài “Trời tròn - Đất vuông”, sức chứa vượt nơi trao giải Oscar

Việt Nam có 1 sân khấu hơn 4.000 chỗ đang thành hình, do "ông lớn" kiến trúc toàn cầu thiết kế: Mái nặng 3.000 tấn, mang hình hài “Trời tròn - Đất vuông”, sức chứa vượt nơi trao giải Oscar

00:01 , 26/09/2026
Căn phòng của giáo sư đại học Bắc Kinh hút 800.000 người xem

Căn phòng của giáo sư đại học Bắc Kinh hút 800.000 người xem

23:59 , 25/09/2026
Khán giả Việt Nam xem FIFA ASEAN Cup 2026 ở đâu?

Khán giả Việt Nam xem FIFA ASEAN Cup 2026 ở đâu?

23:34 , 25/09/2026
Đêm Trung thu: Hàng Mã chìm trong biển người, cấm xe 24/24, TP.HCM mưa vừa ngớt giới trẻ liền xuống đường

Đêm Trung thu: Hàng Mã chìm trong biển người, cấm xe 24/24, TP.HCM mưa vừa ngớt giới trẻ liền xuống đường

22:41 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên