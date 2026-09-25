Khán giả Việt Nam xem FIFA ASEAN Cup 2026 ở đâu?

Tính đến trưa ngày 25/9, FIFA ASEAN Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, chưa có bất kỳ đơn vị truyền hình nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền phát sóng. Điều này khiến đông đảo người hâm mộ trong nước rơi vào cảnh "đoán già đoán non", không biết theo dõi thầy trò HLV Kim Sang Sik thi đấu ở đâu.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9 và 10/2026, quy tụ 14 đội tuyển và chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam nằm ở Hạng 1 thi đấu tại Indonesia, tuyển Việt Nam thuộc bảng B cùng các đối thủ Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đặt kỳ vọng lớn vào mục tiêu chinh phục ngôi vương, tuy nhiên, hành trình của tuyển Việt Nam lại đang thiếu đi mảnh ghép quan trọng từ khán giả quê nhà do bài toán bản quyền truyền hình chưa có lời giải.

Tại Việt Nam chưa có đài truyền hình nào công bố bản quyền FIFA ASEAN Cup (Ảnh: VFF)

Không riêng Việt Nam, Thái Lan cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự. Ban đầu, FIFA đưa ra mức giá chào bán bản quyền lên tới 3 triệu USD. Dù sau đó mức phí này đã được chào giảm xuống 2,6 triệu USD và tiếp tục hạ nhiệt còn 2 triệu USD vào sát ngày khởi tranh, các tập đoàn truyền hình tại Thái Lan vẫn lắc đầu từ chối vì chi phí vượt quá khả năng tài chính. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang, hiện vẫn đang ráo riết làm việc với các bên liên quan để tìm phương án giải cứu, đảm bảo quyền lợi xem đội nhà thi đấu cho CĐV xứ Chùa Vàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê từ Asean Football, mới chỉ có 5 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức chốt xong bản quyền phát sóng giải đấu gồm Indonesia, Lào, Australia, Bangladesh và Hong Kong (Trung Quốc). Tại Indonesia, tập đoàn Emtek Media Group đã sớm sở hữu gói bản quyền để phát rộng rãi trên các nền tảng như Indosiar, SCTV, Vidio, Moji và Nex. Trong khi đó tại Lào, đơn vị UNITEL cũng chấp nhận chi trả mức phí được mô tả là "rất cao" để phát sóng trọn vẹn các trận đấu trên kênh LaoTV.

Theo lịch thi đấu tại bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9, tiếp đó là cuộc đọ sức duyên nợ với Thái Lan vào ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Pakistan sẽ diễn ra ngày 2/10 trên sân vận động Bung Karno (Jakarta). Việc các nhà đài trong nước vẫn giữ thái độ im lặng khi thời điểm thi đấu đã sát nút khiến nỗi lo bỏ lỡ các trận đấu của đội tuyển quốc gia đang trở thành đề tài nóng đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.