Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khán giả Việt Nam xem FIFA ASEAN Cup 2026 ở đâu?

| | Lifestyle

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đang chờ thông tin về bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026.

Tính đến trưa ngày 25/9, FIFA ASEAN Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, chưa có bất kỳ đơn vị truyền hình nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền phát sóng. Điều này khiến đông đảo người hâm mộ trong nước rơi vào cảnh "đoán già đoán non", không biết theo dõi thầy trò HLV Kim Sang Sik thi đấu ở đâu.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9 và 10/2026, quy tụ 14 đội tuyển và chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam nằm ở Hạng 1 thi đấu tại Indonesia, tuyển Việt Nam thuộc bảng B cùng các đối thủ Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đặt kỳ vọng lớn vào mục tiêu chinh phục ngôi vương, tuy nhiên, hành trình của tuyển Việt Nam lại đang thiếu đi mảnh ghép quan trọng từ khán giả quê nhà do bài toán bản quyền truyền hình chưa có lời giải.

Tại Việt Nam chưa có đài truyền hình nào công bố bản quyền FIFA ASEAN Cup (Ảnh: VFF)

Không riêng Việt Nam, Thái Lan cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự. Ban đầu, FIFA đưa ra mức giá chào bán bản quyền lên tới 3 triệu USD. Dù sau đó mức phí này đã được chào giảm xuống 2,6 triệu USD và tiếp tục hạ nhiệt còn 2 triệu USD vào sát ngày khởi tranh, các tập đoàn truyền hình tại Thái Lan vẫn lắc đầu từ chối vì chi phí vượt quá khả năng tài chính. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang, hiện vẫn đang ráo riết làm việc với các bên liên quan để tìm phương án giải cứu, đảm bảo quyền lợi xem đội nhà thi đấu cho CĐV xứ Chùa Vàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê từ Asean Football, mới chỉ có 5 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức chốt xong bản quyền phát sóng giải đấu gồm Indonesia, Lào, Australia, Bangladesh và Hong Kong (Trung Quốc). Tại Indonesia, tập đoàn Emtek Media Group đã sớm sở hữu gói bản quyền để phát rộng rãi trên các nền tảng như Indosiar, SCTV, Vidio, Moji và Nex. Trong khi đó tại Lào, đơn vị UNITEL cũng chấp nhận chi trả mức phí được mô tả là "rất cao" để phát sóng trọn vẹn các trận đấu trên kênh LaoTV.

Theo lịch thi đấu tại bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9, tiếp đó là cuộc đọ sức duyên nợ với Thái Lan vào ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Pakistan sẽ diễn ra ngày 2/10 trên sân vận động Bung Karno (Jakarta). Việc các nhà đài trong nước vẫn giữ thái độ im lặng khi thời điểm thi đấu đã sát nút khiến nỗi lo bỏ lỡ các trận đấu của đội tuyển quốc gia đang trở thành đề tài nóng đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tin vui cho người hâm mộ mua vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia trên sân Mỹ Đình bán kết ASEAN Cup 2026

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một máy bay khổng lồ dài hơn 76 mét hạ cánh tại sân bay Nội Bài: Mũi có thể mở tung để “nuốt” trực thăng, bên trong chứa được 6 chiếc xe buýt cùng lúc

Một máy bay khổng lồ dài hơn 76 mét hạ cánh tại sân bay Nội Bài: Mũi có thể mở tung để “nuốt” trực thăng, bên trong chứa được 6 chiếc xe buýt cùng lúc Nổi bật

Tình hình hiện tại của Quang Hải

Tình hình hiện tại của Quang Hải Nổi bật

Đêm Trung thu: Hàng Mã chìm trong biển người, cấm xe 24/24, TP.HCM mưa vừa ngớt giới trẻ liền xuống đường

Đêm Trung thu: Hàng Mã chìm trong biển người, cấm xe 24/24, TP.HCM mưa vừa ngớt giới trẻ liền xuống đường

22:41 , 25/09/2026
Phát hiện "tiểu sa mạc Sahara" ở Việt Nam có hồ rộng 70 ha, kỳ nghỉ 5 ngày đón hơn 10.000 lượt khách

Phát hiện "tiểu sa mạc Sahara" ở Việt Nam có hồ rộng 70 ha, kỳ nghỉ 5 ngày đón hơn 10.000 lượt khách

22:19 , 25/09/2026
"Ông hoàng nhạc Việc" đang đi bán cà phê ở khu Thảo Điền, TP.HCM được tấm tắc khen ở tuổi U60

"Ông hoàng nhạc Việc" đang đi bán cà phê ở khu Thảo Điền, TP.HCM được tấm tắc khen ở tuổi U60

22:08 , 25/09/2026
10 loại cây chớ nên trồng sát cửa nhà

10 loại cây chớ nên trồng sát cửa nhà

22:00 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên