Phát hiện "tiểu sa mạc Sahara" ở Việt Nam có hồ rộng 70 ha, kỳ nghỉ 5 ngày đón hơn 10.000 lượt khách

"Tiểu sa mạc" có hồ nước rộng 70 ha giữa những đồi cát

Giữa những triền cát trắng liên tiếp tưởng như chỉ có thể bắt gặp ở một vùng sa mạc xa xôi, một hồ nước rộng hàng chục hecta bất ngờ xuất hiện, tạo nên sự tương phản đặc biệt.

Khung cảnh những đồi cát cao, liên tục thay đổi hình dạng dưới tác động của gió khiến nơi đây được ví như "tiểu sa mạc Sahara" của Việt Nam.

Đó là Bàu Trắng, hiện thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Theo Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng, địa danh nằm cách trung tâm khu vực Phan Thiết khoảng 48,5 km về phía đông bắc.

"Tiểu sa mạc" đặc biệt gây ấn tượng bởi những đồi cát trải dài, giữa khung cảnh khô cằn lại xuất hiện một hồ nước ngọt rộng lớn. (Ảnh: Bamboo Airways)

Điểm khiến Bàu Trắng khác biệt với nhiều đồi cát khác là sự xuất hiện của những hồ nước ngọt ngay giữa vùng cát rộng lớn.

Bàu Trắng gồm khu vực Bàu Ông và Bàu Bà. Theo VietnamPlus, Bàu Bà có diện tích khoảng 70 ha, nơi rộng nhất khoảng 500 m.

Bao quanh mặt hồ là những đồi cát trắng nhấp nhô với hình dạng thay đổi theo gió. Nhìn từ trên cao, màu vàng trắng của cát nằm cạnh mặt nước xanh và những mảng thực vật tạo thành cảnh quan tương phản mạnh.

Điểm du lịch Bàu Trắng, địa danh nằm cách trung tâm khu vực Phan Thiết khoảng 48,5 km về phía đông bắc. (Ảnh: Vietjet Air)

Cũng chính những đồi cát cao nối tiếp nhau khiến Bàu Trắng nhiều lần được truyền thông gọi là "tiểu sa mạc Sahara". TTXVN từng nhấn mạnh những triền cát trải dài và hồ nước ngọt nằm giữa không gian mênh mông khi giới thiệu điểm đến này.

Vào những thời điểm thích hợp trong năm, khu vực hồ còn xuất hiện hoa sen. Đây là một trong những hình ảnh đặc trưng của Bàu Trắng: phía trước là mặt nước và sen, phía sau là những triền cát lớn tưởng như khô cằn.

Kỳ nghỉ 5 ngày đón hơn 10.000 lượt khách

Sức hút của điểm đến này còn được thể hiện qua lượng khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua.

Cũng chính những đồi cát cao nối tiếp nhau khiến Bàu Trắng nhiều lần được truyền thông gọi là "tiểu sa mạc Sahara". (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng cho biết trong 5 ngày từ 29/8 đến 2/9/2026, nơi đây đón khoảng 10.368 lượt khách, tăng 89,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này, khách trong nước chiếm khoảng 65%, khách quốc tế khoảng 35%. Đáng chú ý, dịch vụ xe địa hình đóng góp khoảng 90% doanh thu dịch vụ tại điểm đến trong kỳ nghỉ.

Trong 5 ngày từ 29/8 đến 2/9/2026, Bàu Trắng đón khoảng 10.368 lượt khách, tăng 89,4% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Trải nghiệm xe địa hình cũng là một trong những hoạt động tạo nên nét riêng của Bàu Trắng. Những chiếc xe đưa khách vượt qua các triền cát dốc, lên các vị trí cao để quan sát toàn cảnh hồ và "biển cát" phía dưới.

Ngoài ra, du khách có thể đi bộ trên cát, chụp ảnh, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. VietnamPlus từng ghi nhận hoàng hôn tại Bàu Trắng là thời điểm cảnh quan thay đổi rõ rệt khi ánh nắng cuối ngày phủ lên các đường cong của đồi cát.

Đi Bàu Trắng vào thời điểm nào?

Do địa hình chủ yếu là cát và ít bóng râm, giữa trưa có thể khá nóng. Nếu mục đích chính là ngắm cảnh và chụp ảnh, du khách nên tới vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều.

Buổi sáng thích hợp để ngắm bình minh và tránh phần nào nắng gắt. Cuối chiều lại phù hợp với những người muốn chụp cảnh mặt trời xuống thấp trên các đồi cát.

Du khách có thể đi bộ trên cát, chụp ảnh, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Từ khu vực Phan Thiết, quãng đường tới Bàu Trắng khoảng 48,5 km. Khách đi ô tô hoặc xe máy có thể dành khoảng nửa ngày cho điểm này, sau đó trở lại khu vực ven biển để ăn uống và nghỉ ngơi.

Nếu đi xe máy, nên chuẩn bị nước uống, chống nắng và kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành bởi một số đoạn đường khá trống trải.

Chơi gì và cần lưu ý điều gì?

Xe địa hình là trải nghiệm được nhiều khách lựa chọn, nhưng cũng là hoạt động cần đặc biệt chú ý tới an toàn.

Với xe ATV tự điều khiển, người chưa có kinh nghiệm nên nghe kỹ hướng dẫn và hạn chế chạy ở những triền cát quá dốc. (Ảnh: MIA)

VnExpress từng phản ánh ý kiến của một số du khách về tốc độ và mức độ an toàn khi sử dụng loại xe này. Vì vậy, trước khi tham gia, khách nên hỏi rõ cách vận hành, giá dịch vụ, số người trên xe và các trang bị bảo vệ; không nên lựa chọn trải nghiệm quá mạo hiểm chỉ để quay video hoặc chụp ảnh.

Với xe ATV tự điều khiển, người chưa có kinh nghiệm nên nghe kỹ hướng dẫn và hạn chế chạy ở những triền cát quá dốc.

Khu vực hồ cũng khá sâu ở một số vị trí, vì vậy không nên tự ý xuống tắm.

Ăn gì khi tới "tiểu sa mạc"?

Dịch vụ ăn uống ngay quanh các đồi cát không phong phú bằng khu vực Phan Thiết - Mũi Né. Du khách nên mang theo nước và đồ ăn nhẹ, đặc biệt nếu đến từ sáng sớm.

Sau khi tham quan, có thể quay về khu vực Phan Thiết để thử các món địa phương như bánh căn, bánh canh chả cá, bánh xèo, gỏi cá, bánh tráng mắm ruốc hoặc hải sản.

Sau khi tham quan, có thể quay về khu vực Phan Thiết để thử các món địa phương như bánh căn, bánh canh chả cá, bánh xèo, gỏi cá, bánh tráng mắm ruốc hoặc hải sản. (Ảnh: MIA)

Giữa những đồi cát tưởng như khô cằn lại tồn tại một hồ nước rộng tới 70 ha. Cùng với cảnh quan khác lạ và lượng khách tăng mạnh trong những kỳ nghỉ gần đây, "tiểu sa mạc" này đang trở thành một trong những điểm đáng chú ý trên hành trình khám phá vùng duyên hải phía Nam.

Theo Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng, TTXVN/VietnamPlus, VnExpress