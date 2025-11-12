Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ngày 12/11, HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 33 để quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó liên quan nhân sự chủ chốt của tỉnh.

Cụ thể, các đại biểu dự kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Thận . Đồng thời, các đại biểu bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc khẳng định sẽ nỗ lực cống hiến, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. (Ảnh: K. Linh)

Trước đó vào chiều 11/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Phạm Quang Ngọc cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao trọng trách mới.

Ông Ngọc khẳng định bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, phát huy những kinh nghiệm, kiến thức của bản thân tích lũy được trong quá trình công tác để cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973; quê quán xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông Ngọc có trình độ chuyên môn tiến sĩ chăn nuôi, thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ngày 9/12/2020, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Ngọc từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 30/6/2025, ông Phạm Quang Ngọc được phân công giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập).