Đài RT (Nga) đưa tin, theo chỉ thị được công bố trên trang web của Điện Kremlin vào ngày 4/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo chính phủ nước này xây dựng chiến lược dài hạn về khai thác và sản xuất khoáng sản đất hiếm.

Theo chỉ thị này, chính phủ Nga phải phê duyệt "lộ trình" chi tiết cho lĩnh vực này vào tháng 12 tới, đây là điều tối quan trọng đối với hầu hết công nghệ hiện đại, từ điện thoại di động đến hệ thống vũ khí.

Theo ước tính của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, nước này nắm giữ 658 triệu tấn kim loại hiếm, bao gồm 28,5 triệu tấn thuộc 15 loại đất hiếm. Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Putin đã mô tả ngành công nghiệp đất hiếm này là nguồn lực chiến lược quan trọng để củng cố năng lực cạnh tranh toàn cầu của Nga và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) hồi tháng trước, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy nhu cầu bên trong nước Nga và áp dụng các công nghệ chế biến tiên tiến.

Theo ước tính của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, nước này nắm giữ 658 triệu tấn kim loại hiếm, bao gồm 28,5 triệu tấn thuộc 15 loại đất hiếm. Bộ này cho biết trữ lượng này đủ để đáp ứng nhu cầu kinh tế hiện tại của Nga và đảm bảo nguồn cung lâu dài.

RT đưa tin, mối quan tâm toàn cầu đối với khoáng sản đất hiếm đang gia tăng trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc - nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới - đã hạn chế xuất khẩu để đáp trả thuế quan của Mỹ, gây ra sự gián đoạn nguồn cung cho ngành ô tô và các ngành công nghiệp công nghệ cao khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đang thúc đẩy khôi phục ngành sản xuất trong nước của Mỹ - đã bày tỏ sự quan tâm đến "kho dự trữ đất hiếm khổng lồ" của Nga.

Về phần mình, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác trong các dự án như vậy với các đối tác nước ngoài, bao gồm cả Mỹ.

Kirill Dmitriev - Trợ lý của Tổng thống Nga - sau đó xác nhận rằng các cuộc đàm phán về các dự án chung Nga - Mỹ đang được tiến hành, coi đây là một phần quan trọng trong hợp tác song phương.

Theo RT, Nhà Trắng đã và đang tìm kiếm các nguồn cung cấp khoáng sản thiết yếu đáng tin cậy.

Hồi tháng 5, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, Washington và Kyiv đã ký một thỏa thuận khai thác chung tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Tổng thống Trump đã quảng bá thỏa thuận này như một cách để thu hồi khoảng 350 tỷ USD mà ông cho là Mỹ đã chi cho Ukraine.

Thỏa thuận này cho phép Washington được tiếp cận ưu tiên với các nguồn tài nguyên của Ukraine. Tuy nhiên, phần lớn tài nguyên khoáng sản của Ukraine nằm ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng - những nơi đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022.