Ông Putin sẽ có cuộc hội đàm kín với các phái viên của Tổng thống Trump

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff.

Những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đang đạt đến đỉnh điểm.

Các quan chức Mỹ đã xác nhận, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner, đang chuẩn bị cho chuyến công du quan trọng đến Nga và Ukraine.

Các nhà đàm phán đã rời Washington. Điểm nhấn của chuyến thăm sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp, kín với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra tại Điện Kremlin.

Theo ấn phẩm uy tín Axios của Mỹ và các phương tiện truyền thông liên quan, lịch trình các cuộc họp của phái đoàn Mỹ kín mít từng giờ.

Vào ngày 5/9, các phái viên Mỹ sẽ đến thủ đô Moscow của Nga, để thảo luận chi tiết về các tham số của một lệnh ngừng bắn khả thi và cấu trúc an ninh toàn cầu.

Ngay sau khi kết thúc vòng tham vấn Moscow, ông Witkoff và Kushner dự định sẽ nhanh chóng đến Kiev. Tại đó, họ dự kiến sẽ gặp Tổng thống Vladimir Zelensky vào ngày 6/9.

Chuyến thăm hiện tại của các phái viên Mỹ đã được chuẩn bị trong bí mật tuyệt đối suốt nhiều tháng, và liên tục bị hoãn vì lý do hậu cần và an ninh.

Trước thềm chuyến công du, các nhà đàm phán đã có cuộc họp kín tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ.

Chuyến đi này diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm bí mật của Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow.

Động thái này được các chuyên gia nhận định là để thăm dò và nỗ lực tìm hiểu lập trường thực sự của giới lãnh đạo Nga, trước khi tiến trình ngoại giao chính thức bắt đầu.

Điện Kremlin hiện đang tránh đưa ra bình luận chi tiết, và không vội công khai chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán sắp tới.

Chuyến công du này của các đặc phái viên Mỹ đặc biệt mang tính biểu tượng, vì đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Witkoff và ông Kushner tới thủ đô Ukraine, kể từ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền tổng thống.

Cho đến nay, họ chủ yếu tiếp xúc với phía Nga và Ukraine tại các địa điểm trung lập, hoặc thực hiện các chuyến thăm kín đáo tới Nga.

Giờ đây, Mỹ đang cố gắng khởi động lại một quá trình đàm phán toàn diện, bằng cách đóng vai trò là người trung gian trực tiếp giữa các bên tham chiến.