Nghịch lý định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 và Công bố IPO HD Securities, ông Thomas Nguyễn – Giám đốc Thị trường Nước ngoài, Chứng khoán SSI – nhìn nhận năm 2026 chỉ là một năm chuyển giao của thị trường chứng khoán Việt Nam, trước khi bước vào giai đoạn phát triển mới.

Vị chuyên gia nhắc lại rằng trong năm 2025, chứng khoán Việt Nam đã tăng hơn 40%, trở thành một trong những thị trường có hiệu suất tốt nhất thế giới. Nhiều nhà đầu tư cá nhân từng kỳ vọng đà hưng phấn sẽ tiếp tục kéo dài, tạo nên một nhịp tăng mạnh nhân sự kiện nâng hạng thị trường.

Thế nhưng, diễn biến thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Theo ông Thomas, chỉ số đã giảm khoảng 5% kể từ đầu năm 2026, trong khi định giá P/E dự phóng chỉ còn 11,5 lần. Điều khiến vị chuyên gia SSI đặc biệt chú ý là sự tương phản giữa mặt bằng định giá của thị trường và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

"P/E 11,5 lần về cơ bản là mức định giá của thời kỳ khủng hoảng, trong khi nền kinh tế đang tăng trưởng gần 10% và lợi nhuận doanh nghiệp tăng gần 40%. Điều này thật sự không hợp lý. Đó chính là lý do tôi rất hào hứng với năm 2027", ông Thomas chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, sự hấp dẫn về định giá mới chỉ là một phần của câu chuyện. Bước sang năm 2027, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có thể đón nhận bốn động lực quan trọng, từ sự gia tăng của dòng vốn nâng hạng, những bước tiến về hạ tầng thị trường đến sự dịch chuyển của dòng tiền trong và ngoài nước.

Bốn động lực dẫn dắt thị trường chứng khoán năm 2027

Thứ nhất, dòng vốn nâng hạng FTSE sẽ thực sự tăng tốc.

Theo ông Thomas, đợt giải ngân đầu tiên của Vanguard vào tháng 9 vừa qua, với quy mô 230 triệu USD, mới chỉ chiếm 10% trong lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số FTSE. Vị chuyên gia ví đây như một giao dịch mang tính thăm dò trước khi những dòng vốn lớn hơn thực sự xuất hiện.

Bức tranh có thể thay đổi đáng kể trong năm 2027. SSI kỳ vọng quy mô giải ngân của Vanguard trong kỳ cơ cấu tháng 3 sẽ tiệm cận 500 triệu USD, trước khi có thể đạt 1 tỷ USD trong mỗi đợt tháng 6 và tháng 9.

Tuy nhiên, điều ông Thomas kỳ vọng hơn cả không chỉ là lượng tiền trực tiếp chảy vào thị trường, mà còn là khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa tới các quỹ đầu tư chủ động trên toàn cầu.

"Có một điều tôi học được trong 25 năm hoạt động trên các thị trường tài chính toàn cầu: Thanh khoản sinh ra thanh khoản. Quy mô có ý nghĩa quan trọng. Quy mô lớn sẽ thu hút quy mô lớn hơn", ông Thomas nhấn mạnh.

Khi quy mô giải ngân đủ lớn, thị trường Việt Nam sẽ có thêm sức hút đối với các nhà quản lý quỹ quốc tế. Theo kinh nghiệm của FTSE, dòng vốn chủ động có thể lớn gấp tới 5 lần dòng vốn thụ động. Đây cũng là cơ sở để SSI tiếp tục kỳ vọng vào câu chuyện dòng vốn 10 tỷ USD gắn với sự kiện nâng hạng thị trường.

Thứ hai, triển vọng tiến thêm một bước trên lộ trình nâng hạng MSCI.

Khác với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, ông Thomas cho rằng việc Việt Nam chưa được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong năm 2026 thực chất lại là một điều tốt.

Theo ông, thị trường Việt Nam chưa thực sự sẵn sàng. Ngay cả khi sự kiện này diễn ra, hiệu ứng mang lại cũng có thể bị lu mờ trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu đang dành phần lớn sự chú ý cho làn sóng AI và những biến động địa chính trị.

Dù việc chính thức được MSCI nâng hạng có thể còn mất vài năm, vị chuyên gia SSI đánh giá khả năng Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi trong năm 2027 là hoàn toàn khả thi.

Thay vì quá tập trung vào thời điểm nâng hạng, ông cho rằng điều quan trọng hơn lúc này là tiếp tục hoàn thiện các công cụ tài chính và thực hiện những cải cách giúp thị trường mở rộng quy mô, gia tăng chiều sâu và củng cố năng lực vận hành.

Cột mốc đáng chú ý tiếp theo là việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), với mục tiêu hoàn thành vào cuối quý I/2027. Nếu hệ thống này vận hành tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, ông Thomas cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng những phản hồi tích cực từ MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6 tới.

Thứ ba, cơ hội đón dòng vốn toàn cầu khi làn sóng đầu tư AI hạ nhiệt.

Vừa trở về sau chuyến công tác kéo dài khoảng 10 ngày tại Chicago, Miami và New York, nơi ông gặp gỡ nhiều định chế tài chính quản lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ USD, ông Thomas đưa ra một nhận định khá bất ngờ về mức độ quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam. "Họ không nghĩ nhiều về Việt Nam", vị chuyên gia thẳng thắn chia sẻ.

Trong vài năm qua, AI trở thành tâm điểm chi phối dòng vốn toàn cầu. Những câu chuyện xoay quanh Nvidia, Anthropic và triển vọng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo thu hút sự quan tâm lớn hơn nhiều so với câu chuyện nâng hạng của một thị trường như Việt Nam. Thực tế này cho thấy nâng hạng có thể mở rộng cánh cửa cho dòng vốn quốc tế, nhưng để các nhà đầu tư thực sự chú ý và phân bổ nguồn lực vào Việt Nam lại là một bài toán khác.

Dù vậy, ông Thomas nhận thấy cơ hội đang dần mở ra khi làn sóng đầu tư AI bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Những bất định xung quanh Nvidia và triển vọng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu khiến giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về việc phân bổ vốn quá tập trung vào nhóm tài sản này.

Trong khi đó, dù phần nào đứng ngoài một chu kỳ đầu tư công nghệ lớn, kinh tế Việt Nam vẫn có thể đạt tốc độ tăng trưởng gần 10%. Đây mới là điều khiến vị chuyên gia SSI đặc biệt ấn tượng.

Một khi các nhà đầu tư quốc tế chuyển hướng tìm kiếm những thị trường có khả năng duy trì tăng trưởng bền vững, ông tin rằng Việt Nam sẽ là một điểm đến khó có thể bỏ qua.

Thứ tư, dòng tiền gửi tiết kiệm có thể quay trở lại thị trường chứng khoán.

Không chỉ kỳ vọng vào sự dịch chuyển của dòng vốn quốc tế, ông Thomas còn nhìn thấy cơ hội từ chính nguồn tiền trong nước từng rời khỏi thị trường cổ phiếu trong năm 2026.

Theo ông, mặt bằng lãi suất tiền gửi ở mức cao đã thu hút dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân sang kênh tiết kiệm, trong bối cảnh các ngân hàng phải đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, những điều kiện tạo nên xu hướng này đang dần thay đổi. Thanh khoản hệ thống ngân hàng đã được cải thiện, trong khi Ngân hàng Nhà nước cũng có chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất.

SSI kỳ vọng lãi suất tiền gửi sẽ hạ nhiệt vào cuối quý I/2027. Khi các khoản tiền gửi được huy động trong giai đoạn lãi suất cao lần lượt đáo hạn, mặt bằng định giá hấp dẫn của thị trường chứng khoán có thể trở thành yếu tố thu hút dòng tiền quay trở lại.

Nóng lòng chờ đón 12–24 tháng tới

Xa hơn câu chuyện định giá hay sự trở lại của dòng tiền, ông Thomas còn kỳ vọng những chuyển biến mang tính cấu trúc của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2027–2028.

Ba xu hướng lớn được vị chuyên gia nhắc đến là thể chế hóa, toàn cầu hóa và tập trung hóa. Khi thị trường ngày càng mở rộng về quy mô và gia tăng chiều sâu, Việt Nam cũng cần một hệ sinh thái định chế tài chính đủ mạnh để đáp ứng những yêu cầu của dòng vốn quốc tế.

Sau 25 năm hoạt động trên các thị trường tài chính toàn cầu, ông Thomas không giấu được sự lạc quan khi nói về chặng đường phía trước của chứng khoán Việt Nam.

"Tôi thực sự không nhớ có thời điểm nào mình hào hứng với thị trường chứng khoán của chúng ta hơn lúc này. Thành thật mà nói, tôi cũng không nhớ có lúc nào mình hào hứng hơn với cuộc sống và công việc đang làm. Tôi nóng lòng chờ đón 12–24 tháng tới", vị chuyên gia SSI chia sẻ.