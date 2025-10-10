Ông Trần Đức Thuận làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Sáng 10/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố, trao nghị quyết về công tác cán bộ.

Theo Nghị quyết số 1861, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Trần Đức Thuận, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đức Thuận.

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận sinh năm 1968, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Thuận là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội có 6 Phó Chủ nhiệm, gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, ông Đôn Tuấn Phong, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Thiếu tướng Trần Đức Thuận.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội là Thượng tướng Lê Tấn Tới.