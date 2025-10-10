Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trần Đức Thuận làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

10-10-2025 - 14:56 PM | Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Sáng 10/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố, trao nghị quyết về công tác cán bộ.

Theo Nghị quyết số 1861, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Trần Đức Thuận, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Đức Thuận làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đức Thuận.

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận sinh năm 1968, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Thuận là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội có 6 Phó Chủ nhiệm, gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, ông Đôn Tuấn Phong, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Thiếu tướng Trần Đức Thuận.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội là Thượng tướng Lê Tấn Tới.

Anh Văn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đã ly hôn cả năm, VNeID vẫn hiển thị “vợ chồng”: Hóa ra chỉ vì chưa làm bước này!

Đã ly hôn cả năm, VNeID vẫn hiển thị “vợ chồng”: Hóa ra chỉ vì chưa làm bước này! Nổi bật

Thông báo hạn chế giao thông khu vực Hà Nội từ 7h sáng mai

Thông báo hạn chế giao thông khu vực Hà Nội từ 7h sáng mai Nổi bật

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030

14:51 , 10/10/2025
Thông xe đường ven biển vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng qua tỉnh Hưng Yên

Thông xe đường ven biển vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng qua tỉnh Hưng Yên

14:50 , 10/10/2025
Nước sông Cầu rút, hàng chục nghìn dân Hà Nội thở phào

Nước sông Cầu rút, hàng chục nghìn dân Hà Nội thở phào

14:35 , 10/10/2025
Hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc

Hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc

14:17 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên