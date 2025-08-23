Ông Trần Lệ Nguyên: Kido đã có công cụ AI bán hàng 24/24, không phải thuê KOL, KOC nữa

Chiều ngày 22/8, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) - Cụm Đông Nam Bộ, với chủ đề "Thúc đẩy đổi mới và hội nhập của khu vực tư nhân trong kỷ nguyên số". Phiên đối thoại do Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

Tại vòng đối thoại, ông Trần Lệ Nguyên, sáng lập viên Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, nhà sáng lập kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido, đã có chia sẻ liên quan đến vấn đề chuyển đổi số doanh nghiệp.

Ông Trần Lệ Nguyên cho rằng hiện nay, kể cả doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ đều phải dần tiếp cận chuyển đổi số để quản trị trong doanh nghiệp. Và điều thứ hai là marketing – đưa sản phẩm đến người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu để cho công ty bền vững và đi xa hơn.

Vừa qua tập đoàn Kido xây dựng hai mảng mới ngoài ngành thực phẩm. Thứ nhất là E2E (kênh mua sắm giải trí) đã xây dựng gần 2 năm nay và hiện nằm trong những kênh top đầu trên nền tảng TikTok Việt Nam. Đây được xem như mạng đa kênh (MCN) cho rất nhiều sản phẩm không những chỉ có sản phẩm của tập đoàn Kido.

Kido cũng kết hợp với một hiệp hội công nghệ của Chiết Giang (Hàng Châu)– nơi hiện được coi như "Silicon Valley" của Trung Quốc, nơi có những công ty công nghệ hàng đầu như TikTok, Tencent, Taobao hay JD.com.

Kido đã mang những công cụ về để hỗ trợ cho tất cả doanh nghiệp. Tập đoàn này cho biết đã kết hợp với các đài truyền hình như HTV, VTV để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá được sản phẩm.

Trước đây quảng cáo trên VTV mất 10 đồng. Nhưng hiện doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ AI, chuyển đổi số. Tức nếu muốn tiếp cận sản phẩm, xây dựng thương hiệu, marketing thì phải có công cụ kết hợp với hệ sinh thái tức kết hợp với một vài công ty hàng đầu ở Chiết Giang.

"Có thể là tháng 10 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam", ông Nguyên tiết lộ.

Ông cho biết 2 công cụ sẽ sử dụng kỹ xảo. Trước đây nếu muốn sản xuất một TVC phải tốn 2- 3 tháng, chi phí có thể gấp 10 lần. Nhưng nay sử dụng những công cụ kỹ xảo thì chỉ mất 2 đến 4 tuần, giảm gần 75% thời gian và chi phí giảm xuống còn 20 đến 30% so với trước đây.

Bây giờ thương mại điện tử đang bóp chết những cái doanh nghiệp mà bán hàng truyền thống. Nhưng tập đoàn Kido đã kết hợp với đối tác xây dựng công cụ avatar (trình tạo hình ảnh đại diện) ứng dụng AI để xây dựng hình ảnh cho thương hiệu, hình ảnh cá nhân.

"Con AI này thậm chí hoạt động 24/24 để bán hàng trên các kênh mà không cần chúng ta phải có nghiệp vụ, không cần phải tuyển KOC, KOL", ông Nguyên khẳng định.

AI có thể thay KOL bán hàng. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO được thành lập vào năm 1993 với vốn đầu tư 1,4 tỷ đồng, có tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô. Công ty do anh em Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên sáng lập, ban đầu tập trung vào bánh kẹo.

Sau thương vụ bán mảng bánh kẹo cho Mondelez International vào năm 2014, KIDO đã tập trung vào các mảng thực phẩm thiết yếu như dầu ăn và kem. KIDO sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Tường An, Marvela, Merino, Celano…

KIDO đã đầu tư và mua lại các công ty để mở rộng danh mục sản phẩm, gần đây là Bánh bao Thọ Phát.

Năm 2024, Tập đoàn Kido ghi nhận 8.323 tỷ đồng doanh thu thuần và 66,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tập đòn đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2025 là 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 800 tỷ đồng.

Trên website của tập đoàn, trong thông điệp gửi cổ đông, ông Trần Kim Thành, Thành viên sáng lập và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kido viết: Ngoài những thế mạnh và nền tảng hiện hữu, Kido đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc cách mạng lớn, cải tổ vận hành bộ máy bên trong lẫn hoạt động bên ngoài thị trường. Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng danh mục sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi công nghệ số, tăng cường công tác quản lý rủi ro…

"Bằng mọi cách, Kido phải tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn này là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", ông Thành nhấn mạnh và cho biết M&A vẫn sẽ là hoạt động chiến lược của Kido dể phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu.