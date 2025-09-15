Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Ông trùm' Bùi Quang Minh lừa đảo hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn người

15-09-2025 - 15:54 PM | Xã hội

Các đối tượng lừa đảo qua dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM).

Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước. 

Để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 - 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia.

Đối tượng cầm đầu Bùi Quang Minh. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (sinh năm 1991, trú tại: phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (sinh năm 1988, trú tại: Tổ 44D, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) và Lê Văn Thành (sinh năm 1988, trú tại: số 536 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo WM. 

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiển ảo WorldMall, Bùi Quang Minh trao đổi, cấu kết với Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1979, trú tại: Tổ 15, phường Long Biên, thành phố Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (sinh năm 1973, trú tại: Số 47 ngõ 20 Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát đều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

