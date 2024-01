'Ông trùm' người Trung Quốc điều hành đường dây cho 1,3 triệu người vay 9.000 tỷ, lãi 2.500 tỷ ở Đà Nẵng

250 cán bộ chiến sĩ công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng khủng

Ngày 24/1, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc triệt phá đường dây cho vay lãi nặng xthông qua 03 ứng dụng trên thiết bị di động do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, quy mô giải ngân 2 triệu lượt vay cho hơn 1,3 triệu người với số tiền cho vay gần 9.000 tỷ đồng, lãi suất từ 500-1.000%/năm, thu lời bất chính hơn 2.500 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc của Công an thành phố Đà Nẵng, cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an một số địa phương

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app trên điện thoại với lãi suất "cắt cổ" lên đến trên 500%/năm.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an

Tiến hành xác minh các dấu hiệu bất thường, đến ngày 20/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để tập trung lực lượng tổng điều tra.

Sau quá trình điều tra, đến 9 giờ 30 ngày 11/1/, nhận được chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, hơn 250 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị đồng loạt đột kích 9 địa điểm mà đường dây cho vay lãi nặng nói trên hoạt động.

Tại hang ổ của đường dây này, công an bắt giữ được Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) – được xác định là "ông trùm" cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan, giúp việc cho Wang YunTao.

Cùng với quá trình bắt giữ "ông trùm", lực lượng công an các tỉnh thành cũng ập vào các nhánh khác của đường dây này. Số đối tượng bị bắt giữ tại TP.HCM là 154 người, bị bắt giữ tại tỉnh Bình Dương là 39 người. Tất cả các đối tượng có liên quan đã được di lý về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình đột kích các địa điểm liên quan đến đường dây này, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 247 máy tính, 177 chiếc điện thoại di động, 8 xe máy, số tiền mặt lên đến hơn 180 triệu đồng, đồng thời tạm giữ hàng chục tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, cùng với nhiều vật chứng khác có liên quan đến vụ án.

Mánh khóe của "ông trùm" người Trung Quốc

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng hiện đang đấu tranh, làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt là công nhân đang gặp khó khăn, Wang YunTao đã nhìn thấy cơ hội trục lợi kiếm lời. Kết quả điều tra ban đầu xác định, mánh khóe mà Wang YunTao sử dụng để tạo vỏ bọc cho đường dây cho vay nặng lãi là thuê một số người Việt Nam để thành lập công ty.

Công ty này cũng đăng thông báo tuyển dụng với các vị trí như kế toán, IT, và hỗ trợ khách hàng, sau đó hướng dẫn và phân công công việc cụ thể cho họ nhưng thực chất là các công việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Đối tượng cầm đầu Wang YunTao. Ảnh: Bộ Công an

Mặc dù lãi suất cho vay lên tới 514%/năm, nhưng hàng triệu người vẫn buộc phải vay tiền vì những quảng cáo đối tượng đưa ra quá hấp dẫn. Khi không thể trả nợ đúng hạn, họ chịu sự đe dọa và khủng bố tinh thần từ phía những người cho vay.

Với việc kinh doanh phát đạt, Wang YunTao không chỉ mở "đại bản doanh" tại TP.HCM mà còn mở thêm công ty và cơ sở hoạt động ở tỉnh Bình Dương, giao cho người đồng hương Liang Zhenwu (sinh năm 1980) quản lý.

Wang YunTao tổ chức và kiểm soát mọi hoạt động, từ thu hút khách hàng đến việc thu hồi nợ và giải quyết các khoản nợ khó đòi. Số tiền thu được từ hoạt động phi pháp được chúng tái đầu tư vào việc cho vay và nhiều mục đích khác.

Sau khi kiểm tra 28 tài khoản ngân hàng của nhóm công ty liên quan tới đường dây cho vay nặng lãi của Wang YunTao tại 12 ngân hàng, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng triệu giao dịch và bước đầu đã phong tỏa số tiền trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đường dây này là một trong những đường dây cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản do người nước ngoài điều hành có quy mô lớn được triệt phá, chỉ sau đường dây cho vay nặng lãi mà Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Công an triệt phá vào tháng 7/2023, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng từ tổng số tiền cho vay hơn 20.000 tỷ đồng.