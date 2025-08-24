“Ông trùm” người Việt cầm đầu đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng trụ sở ở Campuchia

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trên báo Công an Nhân dân rằng vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng, với số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Đường dây tội phạm này do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để che giấu hoạt động phạm tội, Tùng lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục người Việt Nam tham gia vận hành. Nhóm này chủ yếu sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs nhằm đăng tải nội dung “tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.

Chân dung Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Báo NLĐ

Theo báo Người lao động, thủ đoạn của chúng là đánh vào tâm lý muốn tìm việc nhẹ, thu nhập cao, nhắm đến nhiều phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Sau khi nạn nhân tin tưởng tham gia, các đối tượng yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch rồi chiếm đoạt toàn bộ. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã lừa hàng ngàn người, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, có phương thức, thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Ngày 26/6/2025, các mũi trinh sát đồng loạt triển khai, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Các đối tượng gồm:

Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, Thanh Hóa) – cầm đầu đường dây;

Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, TP Cần Thơ);

Lê Tấn Sang (SN 1994, TP HCM);

Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, Quảng Ninh);

Ngô Văn Thắng (SN 2002, Quảng Ninh);

Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, Thanh Hóa);

Nguyễn Quang Trường (SN 1993, Hà Nội).

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.