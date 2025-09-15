Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?

15-09-2025 - 13:45 PM | Xã hội

200 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Công an và 4 tỉnh thành đã đồng loạt ập vào khám xét các địa điểm chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng.

'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?- Ảnh 1.

Ngày 13/9/2025, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập, khám xét đối với 33 đối tượng ở các địa phương trên liên quan đến hành vi Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?- Ảnh 2.

Đây là đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn do Ngô Quang Vỹ, sinh năm 1992, trú tại thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu, cấu kết giữa đối tượng ở nhiều địa phương lợi dụng không gian mạng, dịch vụ trung gian vận chuyển, dịch vụ vận tải để mua bán, chế tạo, tàng trữ các loại súng PCP, linh kiện và đạn của các loại súng này (được quy định thuộc danh mục vũ khí quân dụng) nhằm thu lời bất chính hàng tỷ đồng trong thời gian dài với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, mức độ câu kết rất phức tạp. Trong ảnh là Ngô Quang Vỹ đang làm việc với cơ quan điều tra.

'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?- Ảnh 3.

Cục Cảnh sát hình sự triển khai lần theo hoạt động của các đối tượng ở nhiều địa phương trên toàn quốc trong hơn 01 năm qua đến nay đã bóc gỡ bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm quy mô lớn này và thu giữ số lượng lớn vũ khí, linh kiện, máy móc chế tạo của các đối tượng.

'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?- Ảnh 4.

Thông tin ban đầu từ Cục Cảnh sát hình sự cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ được 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 02 súng bắn đạn ghém, 01 súng bắn đạn ria), khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì) cùng với hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và 01 máy tiện cơ khí, 02 máy ép thuỷ lực, 03 máy nén hơi, 01 máy mài, 01 máy cắt sắt, 01 máy khoan bàn, 01 máy khoan cầm tay và nhiều máy móc gia công các chi tiết nhỏ, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí này…

'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?- Ảnh 5.

Qua đấu tranh khai thác, Ngô Quang Vỹ và đồng bọn đã khai nhận: Do lợi nhuận rất lớn từ hoạt động mua bán vũ khí, từ năm 2019, từ sở thích mua các loại súng hơi để săn bắn, Vỹ chuyển qua mua các loại súng hơi, đạn chì, các linh kiện từ các đối tượng trên mạng, các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài, mua các loại các loại máy cơ khí để chế tạo, lắp ráp, gia công, hoán cải các linh kiện của các loại súng này để tăng tính sát thương sau đó bán cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời.

'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?- Ảnh 6.

Để che giấu hoạt động phạm tội với số lượng hàng nghìn đơn hàng các loại, từ đầu năm 2023, các đối tượng thuê 02 ngôi nhà ở Hải Dương để cất giấu các loại vũ khí, linh kiện, đặt các máy móc, thiết bị cơ khí nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tại đây, Vỹ câu kết, thuê và hướng dẫn các đối tượng trong nhóm sử dụng mạng xã hội như Youtube, Facebook, Telegram, Viber, Zalo tạo ra các kênh bán hàng, livestream, quảng cáo, hướng dẫn lắp đặt sau đó mua bán, thoả thuận và vận chuyển cho các đối tượng có nhu cầu trên toàn quốc qua các dịch vụ giao hàng.

'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?- Ảnh 7.

Xác minh sơ bộ, số tiền để mua và bán các loại súng, linh kiện trên của đối tượng Ngô Quang Vỹ lên đến hàng chục tỷ đồng, trong đó chỉ tính riêng đầu năm 2025, các đối tượng đã giao dịch, mua bán với 3.500 lượt đơn hàng cho các đối tượng ở khắp các tỉnh thành, đặc biệt trong số đó có nhiều đối tượng tại các khu vực miền núi, có thói quen sử dụng các loại súng nén hơi, nén khí này để săn bắn.

'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?- Ảnh 8.

Kết quả giám định sơ bộ ban đầu xác định, tất cả số súng và các linh kiện cơ bản của các loại súng này đều là vũ khí quân dụng. Đây là đường dây mua bán vũ khí quân dụng với quy mô lớn, mức độ câu kết hoạt động của tội phạm rất phức tạp, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự. Số lượng súng, linh kiện và đạn đã bán ra thị trường rất lớn, là nguồn vũ khí tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng mua để phục vụ mục đích phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội.

 Ảnh: Bộ Công an

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

