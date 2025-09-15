'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?

Qua đấu tranh khai thác, Ngô Quang Vỹ và đồng bọn đã khai nhận: Do lợi nhuận rất lớn từ hoạt động mua bán vũ khí, từ năm 2019, từ sở thích mua các loại súng hơi để săn bắn, Vỹ chuyển qua mua các loại súng hơi, đạn chì, các linh kiện từ các đối tượng trên mạng, các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài, mua các loại các loại máy cơ khí để chế tạo, lắp ráp, gia công, hoán cải các linh kiện của các loại súng này để tăng tính sát thương sau đó bán cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời.