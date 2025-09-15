'Ông trùm' vũ khí quân dụng Ngô Quang Vỹ khai gì về 3.500 đơn hàng trái phép, thu lời hàng tỷ đồng?
15-09-2025 - 13:45 PM |
Xã hội
200 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Công an và 4 tỉnh thành đã đồng loạt ập vào khám xét các địa điểm chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng.
Ảnh: Bộ Công an
Theo Chi Chi
Đời sống và pháp luật
Theo Đời sống và pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ong-trum-vu-khi-quan-dung-ngo-quang-vy-khai-gi-ve-3500-don-hang-trai-phep-thu-loi-hang-ty-dong-a571481.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM