Ông Trump chính thức phải trả 454 triệu USD trong vụ án thao túng giá trị tài sản ròng ở New York

Trong một vụ lừa đảo dân sự do tổng chưởng lý bang New York đưa ra, số tiền thanh toán được yêu cầu gồm khoản tiền phạt 354,9 triệu USD mà Thẩm phán Arthur Engoron thuộc tòa án bang New York ở thành phố Manhattan đã phán quyết vào ngày 16/2, cộng với tiền lãi, sau phiên tòa không có bồi thẩm đoàn kéo dài hơn 3 tháng.

Thẩm phán Engoron ra lệnh cho các con trai đã trưởng thành của ông Trump - Donald Trump Jr. và Eric Trump - mỗi người phải trả gần 4,7 triệu USD. Và cựu giám đốc tài chính của tập đoàn Trump Organization - Allen Weisselberg - phải trả 1,1 triệu USD, tất cả đều bao gồm cả tiền lãi.

Tổng số tiền thanh toán là 464,6 triệu USD và được xác định vào ngày 22/2. Hơn 114.000 USD tiền lãi sẽ tiếp tục tích lũy hàng ngày, chủ yếu là của ông Trump. Phán quyết được công bố vào ngày 23/2.

Bộ trưởng Tư pháp bang New York, bà Letitia James, cáo buộc các bị cáo đã phóng đại một cách bất hợp pháp giá trị tài sản của ông Trump nhằm thổi phồng giá trị tài sản ròng của vị cựu Tổng thống Mỹ này, qua đó nhận được các điều khoản cho vay và bảo hiểm tốt hơn.

Ông Engoron cũng cấm ông Trump giữ vai trò lãnh đạo cao nhất tại bất kỳ công ty nào ở New York hoặc tìm kiếm những khoản vay từ các ngân hàng đã đăng ký tại bang này trong 3 năm qua. Các con trai trưởng thành của ông đã bị cấm đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong 2 năm.

Theo Thẩm phán Engoro, các bị cáo "hoàn toàn thiếu ăn năn và hối cải".

Quyết định của Thẩm phán Engoron đe dọa "đế chế" kinh doanh mà ông Trump đã xây dựng trong phần lớn cuộc đời của ông.

Cựu Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa này cũng phải đối mặt với 4 vụ truy tố hình sự riêng rẽ khác, trong đó ông đã không nhận tội khi tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ từ tay thành viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Trump đã cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp bang New York James và Thẩm phán Engoron, cả hai đều là đảng viên đảng Dân chủ, tham nhũng và gọi vụ việc này là một phần cuộc "săn phù thủy" của các đối thủ chính trị.

Ông dự định kháng cáo hình phạt của mình lên Bộ phận Phúc thẩm của Tòa án Tối cao bang New York (tòa phúc thẩm trung gian ở Bang New York), nhưng sẽ phải giải quyết số tiền còn nợ hoặc phải đóng một khoản tiền thế chân.

Ông Engoron từ chối yêu cầu của Clifford Robert, luật sư của các bị cáo, về việc trì hoãn thi hành án trong 30 ngày để cho phép "một quá trình sau phán quyết có trật tự, đặc biệt là với mức độ nghiêm trọng của bản án".