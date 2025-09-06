Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế mới: Áp dụng cho các quốc gia nào, với những mặt hàng nào?

06-09-2025 - 23:43 PM | Tài chính quốc tế

Các mặt hàng được miễn thuế hoặc áp dụng theo quy chế Tối Huệ Quốc thuộc 4 lĩnh vực.

Tiêu điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với hơn 45 nhóm hàng hóa, có hiệu lực từ 0h01 ngày 8/9 (giờ miền Đông), Reuters đưa tin.

Bối cảnh

Sắc lệnh này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tận dụng hơn 7 tháng đầu nhiệm kỳ để tập trung thúc đẩy các đợt tăng thuế quy mô lớn nhằm tái cấu trúc hệ thống thương mại toàn cầu, giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.

Đáng chú ý

Sắc lệnh miễn thuế mới chỉ áp dụng cho các đối tác liên kết (aligned partner) - tức là các bên có thỏa thuận khung với Mỹ nhằm cắt giảm các mức thuế và thuế đối ứng do ông Trump áp đặt theo Điều 232 của đạo luật an ninh quốc gia. Chẳng hạn như vàng nằm trong danh mục miễn thuế đợt này nhưng vàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ - quốc gia hiện đang chịu mức thuế 39% do chưa ký thỏa thuận thương mại với Mỹ - vẫn bị đánh thuế.

Các mặt hàng được miễn thuế hoặc áp dụng theo quy chế Tối Huệ Quốc thuộc 4 lĩnh vực:

  • Một số loại máy bay và linh kiện máy bay
  • Một số loại dược phẩm generic (thuốc gốc) và nguyên liệu sản xuất
  • Tài nguyên thiên nhiên không có sẵn ở Mỹ và các sản phẩm dẫn xuất liên quan
  • Một số mặt hàng nông sản không được trồng hoặc sản xuất tại Mỹ không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước

Họ nói gì – nghĩ gì?

Tổng thống Trump: Việc tôi sẵn sàng giảm thuế đối ứng xuống mức 0% sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phạm vi và giá trị kinh tế trong cam kết của đối tác thương mại với Mỹ trong thỏa thuận thương mại đối ứng, lợi ích quốc gia của Mỹ, nhu cầu ứng phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia, cũng như yêu cầu giảm thiểu hoặc loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Theo Thư Nghiêm

