Ông Trump nói Ukraine nên có tổng thống mới

Tuyên bố được đưa ra sau khi Washington đạt thỏa thuận mua nhiên liệu từ Moscow vấp phải sự phản đối của Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Ngày 10/10, ông Trump cho rằng đã đến lúc Ukraine có một tổng thống mới, cáo buộc ông Zelenskyy bỏ lỡ nhiều cơ hội đạt thỏa thuận hòa bình.

"Tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới có thể đạt được thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận nhưng vì lý do nào đó lại không làm vậy", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc ông Zelenskyy gây khó khăn cho nông dân và chủ trang trại Mỹ khi khiến giá dầu diesel tăng cao. Ông cho rằng nếu mình làm tổng thống vào năm 2022, cuộc chiến Nga - Ukraine đã không xảy ra.

Những phát ngôn này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mua dầu diesel từ Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump liên tục thúc giục Ukraine ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Ông cũng tìm cách quy trách nhiệm cho Kiev về giá dầu diesel cao kỷ lục tại Mỹ, thay vì cuộc chiến tại Iran do Mỹ dẫn đầu, vốn đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, theo các ước tính độc lập, Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, thấp hơn mức 30% mà ông Trump đề cập. Các quan chức quốc phòng Anh ước tính khoảng 500.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến, trong khi chưa có số liệu gần đây đáng tin cậy về thương vong phía Ukraine.

Tổng thống Zelenskyy chỉ trích thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga, cho rằng nguồn thu bổ sung sẽ giúp Moscow tài trợ cho hoạt động sản xuất vũ khí, nâng cấp máy bay không người lái và tuyển mộ lính đánh thuê.

Ông cảnh báo Nga sẽ chỉ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh khi năng lực tiếp tục chiến đấu suy giảm, đồng thời cho biết Ukraine đang phối hợp các biện pháp nhằm đối phó với nguồn thu bổ sung của Moscow.

Tham khảo: CNBC