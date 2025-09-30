Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ

30-09-2025 - 12:14 PM | Xã hội

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể.

Tại đại hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định chỉ định các ông, bà: Trần Duy Đông, Bùi Văn Quang, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Bộ Chính trị giao ông Phong tiếp tục chỉ đạo đến phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ- Ảnh 1.

Ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Ông Trương Quốc Huy, sinh ngày 19/6/1970; quê quán thị trấn Lâm, tỉnh Nam Định (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Cử nhân Kinh tế lao động, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; trình độ Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Trương Quốc Huy từng giữ các chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Từ tháng 9/2015-12/2016, ông Trương Quốc Huy đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Nam (từ tháng 5/2016), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phân Xi măng Vicem Bút Sơn.

Từ tháng 12/2016-10/2019, ông Trương Quốc Huy là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Từ tháng 12/2019-9/2020, ông Trương Quốc Huy giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Duy Tiên.

Từ tháng 9/2020 đến 3/2025, ông Trương Quốc Huy đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Tháng 3/2025, ông Trương Quốc Huy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam.

Từ tháng 6/2025, ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình sau hợp nhất.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Hà Nội ngập nhiều tuyến đường, ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, dân công sở chật vật di chuyển

Hà Nội ngập nhiều tuyến đường, ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, dân công sở chật vật di chuyển Nổi bật

TPHCM sẽ tạm 'đóng cửa' trường học nếu mưa bão phức tạp

TPHCM sẽ tạm 'đóng cửa' trường học nếu mưa bão phức tạp

11:46 , 30/09/2025
Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng

11:16 , 30/09/2025
Bắt tạm giam Mộng Huyền và 2 đối tượng

Bắt tạm giam Mộng Huyền và 2 đối tượng

10:59 , 30/09/2025
Khắc phục sự cố bùn lỏng phun lên lần thứ 5 tại dự án metro Hà Nội

Khắc phục sự cố bùn lỏng phun lên lần thứ 5 tại dự án metro Hà Nội

10:33 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên