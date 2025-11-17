Onsen Fuji đăng ký khởi công ba dự án mừng Đại hội Đảng XIV

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/09/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 158/CĐ-TTg về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, Chính phủ sẽ tổ chức lễ khởi công, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước vào ngày 19/12/2025.

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập đoàn Onsen Fuji đã quyết định tập trung tối đa mọi nguồn lực để hoàn thiện thủ tục pháp lý, đăng ký khởi công đồng loạt 3 dự án nghỉ dưỡng lớn. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần "Tốc độ - Quy mô - Đồng lòng" cùng định hướng phát triển quốc gia của doanh nghiệp.

Ba dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp khởi công cùng lúc

Dự án đầu tiên là Khu tổ hợp dịch vụ, trị liệu sức khỏe, khách sạn và biệt thự điều dưỡng Lynn Times Hà Nam (tên thương mại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội) do Công ty TNHH Onsen Fuji Hà Nam làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình), được công nhận tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 14/10/2024. Với quy mô khoảng 130 căn liền kề và 1.300 căn hộ du lịch tiêu chuẩn cao cấp, dự án hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại vùng đất địa linh nhân kiệt này.

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Dự án thứ hai là Khu tổ hợp thương mại, dịch vụ lưu trú Lynn Times Duyên Hải (tên thương mại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên) tại xã Diễn Hà, tỉnh Hưng Yên do Công ty Cổ phần Khoáng nóng Duyên Hải triển khai. Được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 và điều chỉnh tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 29/6/2025, dự án có quy mô 1.000 căn hộ du lịch tiêu chuẩn cao cấp. Đây không chỉ là khu nghỉ dưỡng khoáng nóng hiện đại mà còn là động lực mới thúc đẩy kinh tế du lịch vùng đồng bằng sông Hồng.

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Dự án thứ ba và cũng là dự án quy mô lớn nhất là Công trình Căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị - Tokyu Retreat thuộc dự án Trung tâm hội nghị quốc tế khách sạn, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji là chủ đầu tư của dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 14/6/2019. Với tổng diện tích lên đến 9,6 ha, công trình thuộc Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynn Times Thanh Thủy có quy mô hơn 900 căn hộ du lịch tiêu chuẩn cao cấp, kết hợp 32 căn biệt thự liền kề và 204 biệt thự khoáng nóng 5 sao, hứa hẹn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại vùng đất tổ Phú Thọ.

Ý nghĩa thiết thực với phát triển kinh tế - xã hội

Việc khởi công đồng loạt 3 dự án trong dịp trọng đại này mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đồng hành của doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các dự án góp phần xây dựng hạ tầng du lịch hiện đại, thu hút nguồn lực đầu tư vào các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và Phú Thọ đồng thời tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động địa phương.

Với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, cả 3 dự án đều hướng đến mục tiêu phát triển du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp, kết hợp trị liệu sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là xu hướng du lịch được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng, góp phần nâng tầm ngành du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Ông Phạm Đắc Long - Đại diện Onsen Fuji Hà Nam cho biết: "Để bảo đảm tiến độ tổ chức Lễ khởi công và sớm đưa dự án vào khai thác vận hành, Onsen Fuji đã kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các sở ngành quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện thực hiện trình tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính liên quan một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất."

Ông Phạm Văn Tứ - Onsen Fuji Hưng Yên cũng khẳng định: "Việc khởi công đồng loạt 3 dự án lớn là cam kết của Onsen Fuji trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chúng tôi tin rằng những dự án này sẽ trở thành biểu tượng mới cho ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Việt Nam."

Với 3 dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp được khởi công cùng lúc, Onsen Fuji không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong ngành mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng chuỗi khu nghỉ dưỡng khoáng nóng đẳng cấp quốc tế, phục vụ nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.