OpenAI, Amazon ký thỏa thuận 38 tỷ USD kéo dài 7 năm

OpenAI và Amazon vừa ký một thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cả hai ngành trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây. Đây là hợp đồng hợp tác đầu tiên giữa hai bên, kéo dài trong bảy năm, trong đó OpenAI sẽ sử dụng hạ tầng và năng lực tính toán của Amazon Web Services (AWS) để phục vụ việc huấn luyện và triển khai các mô hình AI quy mô lớn.

Theo Reuters, OpenAI sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống của AWS ngay từ cuối năm nay, với toàn bộ công suất được dự kiến triển khai trước năm 2026. AWS sẽ cung cấp hàng trăm nghìn GPU của NVIDIA, bao gồm cả thế hệ chip mới nhất GB200 và GB300, cùng hàng chục triệu CPU để hỗ trợ các hệ thống AI tiên tiến của OpenAI.

Bản hợp đồng không chỉ thể hiện quy mô khổng lồ của ngành hạ tầng AI mà còn phản ánh sự dịch chuyển chiến lược của cả hai gã khổng lồ công nghệ. Về phía OpenAI, thỏa thuận với AWS giúp họ đa dạng hóa nguồn cung tính toán, giảm sự phụ thuộc vào Microsoft – đối tác hạ tầng chính trong nhiều năm qua. Khi nhu cầu xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình tăng theo cấp số nhân, việc dựa vào một nhà cung cấp duy nhất trở thành rủi ro chiến lược.

Về phía Amazon, đây là một chiến thắng lớn trong cuộc đua giành thị phần điện toán đám mây AI toàn cầu. Trong suốt hai năm qua, AWS bị đánh giá là đang chậm chân hơn Microsoft Azure và Google Cloud trong lĩnh vực hạ tầng phục vụ AI sinh ngữ. Việc ký được hợp đồng với OpenAI – công ty biểu tượng của kỷ nguyên AI hiện nay – là cú hích chiến lược giúp Amazon khẳng định lại vị thế dẫn đầu trong thị trường cloud doanh nghiệp.

Cổ phiếu Amazon đã tăng khoảng 5% ngay sau khi thỏa thuận được công bố, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư rằng mảng dịch vụ đám mây sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu bùng nổ từ các dự án AI.

Tuy nhiên, phía sau con số 38 tỷ USD là những thách thức không nhỏ. OpenAI vẫn đang trong tình trạng thua lỗ nặng nề do chi phí vận hành khổng lồ. Theo ước tính, chỉ riêng chi phí điện toán và hạ tầng đã chiếm phần lớn tổng chi tiêu của công ty, trong khi doanh thu từ ChatGPT hay dịch vụ API chưa đủ để bù đắp. Việc mở rộng thêm hạ tầng AWS sẽ làm tăng áp lực tài chính trong ngắn hạn, buộc OpenAI phải đẩy nhanh chiến lược thương mại hóa, từ phát hành gói dịch vụ cao cấp đến phát triển các sản phẩm ứng dụng thực tế cho doanh nghiệp.

Mặt khác, việc phụ thuộc đồng thời vào nhiều nhà cung cấp hạ tầng lớn cũng khiến OpenAI đối mặt với rủi ro quản trị và bảo mật dữ liệu, khi hàng tỷ lượt truy cập và hàng nghìn terabyte dữ liệu mỗi ngày sẽ được xử lý qua nhiều hệ thống khác nhau.

Với AWS, dù hợp đồng này mang lại doanh thu khổng lồ, nhưng nó cũng là phép thử về năng lực thực tế. Việc đáp ứng yêu cầu hạ tầng AI ở quy mô hàng trăm nghìn GPU đòi hỏi Amazon phải tăng tốc đầu tư vào trung tâm dữ liệu, đảm bảo chuỗi cung ứng chip, đồng thời duy trì hiệu quả năng lượng và tính bền vững – yếu tố ngày càng được chú trọng trong kỷ nguyên xanh hóa công nghệ. Nếu triển khai thành công, AWS sẽ củng cố vị thế là nền tảng đám mây linh hoạt và toàn diện nhất cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Theo: Reuters