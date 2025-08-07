OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, đang đàm phán để thực hiện một thương vụ bán cổ phần thứ cấp. Nếu thành công, giá trị thị trường của công ty có thể đạt tới mức 500 tỷ USD, vượt qua cả SpaceX - bước tiến lớn so với mức định giá 300 tỷ USD hồi tháng 4/2025 sau vòng gọi vốn 40 tỷ USD do SoftBank dẫn đầu. Thương vụ là cơ hội để nhân viên OpenAI đổi cổ phần lấy tiền mặt.

Thông tin từ Reuters cho biết các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn đầu. Các nhà đầu tư như Thrive Capital đã tiếp cận để mua cổ phần và có thể còn có sự tham gia của nhiều đối tác lớn khác.

Động thái diễn ra trong bối cảnh OpenAI đang chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Doanh thu hàng năm theo báo cáo trung bình đã đạt 12 tỷ USD vào giữa năm 2025 và công ty đặt mục tiêu chạm mốc 20 tỷ USD vào cuối năm nay. ChatGPT hiện có khoảng 700 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, tăng mạnh từ 400 triệu hồi đầu năm - một con số gây choáng váng nếu xét đến quy mô toàn cầu.

OpenAI bán cổ phần, tương lai chạm mốc 500 tỷ USD vốn hoá

Tuy nhiên, việc được định giá nửa nghìn tỷ USD—một con số điên rồ nếu so với các gã công nghệ vốn hóa lớn—gây ra nhiều hoài nghi. Financial Times đặt câu hỏi đây có phải dấu hiệu của bong bóng tài sản AI hay không, khi OpenAI vẫn đang hoạt động thua lỗ do chi phí phát triển AI, hạ tầng điện toán và nhân lực ở mức rất cao.

Bên cạnh đó, cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực AI buộc OpenAI phải tạo thêm giá trị cho nhân viên bằng cách cho họ cơ hội rút vốn từ cổ phần. Đây là một giải pháp để giữ chân nhân tài khi không phải trả lương trực tiếp bằng tiền mặt.

Về cấu trúc doanh nghiệp, OpenAI đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình “capped-profit” (lợi nhuận có giới hạn) sang mô hình PBC (công ty vì lợi ích cộng đồng), đồng thời cân nhắc đàm phán lại các điều khoản hợp tác với Microsoft nhằm mở đường cho một IPO trong tương lai. Cùng thời điểm, SoftBank – nhà đầu tư lớn của OpenAI – cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI thông qua dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD.

Thương vụ bán cổ phần lần này nhấn mạnh mức độ tăng trưởng phi mã của OpenAI nhờ ChatGPT. Trong khi IPO chưa được xác định cụ thể thời gian, kế hoạch trên có thể là phép thử lớn cho quá trình định giá và vị thế của OpenAI trên thị trường công nghệ toàn cầu.

OpenAI đã liên tục nâng định giá kể từ khi ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022, nhanh chóng trở thành cái tên dẫn đầu trong cuộc đua AI tạo sinh. Dù còn nhiều tranh luận, không thể phủ nhận công ty này đã thay đổi cách thế giới nhìn nhận về AI. Từ một nhóm nhỏ nhà nghiên cứu đầy lý tưởng, họ đã trở thành thế lực trung tâm định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, đối thủ chính của OpenAI là Anthropic cũng đang tìm cách huy động từ 3-5 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới, với sự dẫn dắt của Iconiq Capital. Nếu thành công, định giá của Anthropic có thể đạt 170 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 61,5 tỷ USD hồi tháng 3.

Theo: Reuters