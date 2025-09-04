OpenAI có động thái mới giữa cuộc chiến AI bùng nổ

Cùng với thương vụ này, OpenAI cũng đồng thời đưa nhà sáng lập kiêm CEO của Statsig – Vijaye Raji - về đảm nhiệm vai trò Giám đốc Công nghệ (CTO) mảng "Ứng dụng" của OpenAI.

Theo người phát ngôn Kayla Wood, OpenAI đã chi 1,1 tỷ USD dưới hình thức cổ phiếu để hoàn tất thương vụ này. Đây là một trong những thương vụ mua lại lớn nhất của nhà phát triển ChatGPT, tính theo mức định giá hiện tại 300 tỷ USD.

Tờ TechCrunch, thương vụ phản ánh nỗ lực mới nhất của OpenAI trong việc mở rộng mảng "Ứng dụng". Mảng này do Fidji Simo, cựu CEO Instacart, vừa chính thức gia nhập và đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành vài tuần trước.

Theo đó, Vijaye Raji sẽ báo cáo trực tiếp cho Fidji Simo và phụ trách kỹ thuật sản phẩm cho ChatGPT, công cụ lập trình AI Codex, cùng các ứng dụng mới mà OpenAI dự định phát triển.

Công ty cho biết việc đưa nền tảng thử nghiệm của Statsig về nội bộ sẽ giúp tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm trong toàn bộ mảng "Ứng dụng".

Song song với việc CEO của Statsig – Vijaye Raji gia nhập, OpenAI cũng tiến hành một loạt thay đổi trong bộ máy lãnh đạo.

Kevin Weil, Giám đốc sản phẩm, sẽ trở thành Phó Chủ tịch phụ trách một nhóm mới có tên OpenAI for Science. Trên LinkedIn, Weil cho biết mục tiêu của tổ chức này là xây dựng "một công cụ khoa học vĩ đại tiếp theo: một nền tảng AI thúc đẩy khám phá khoa học". Ông sẽ hợp tác chặt chẽ với Sebastien Bubeck, nhà nghiên cứu của OpenAI và cựu Phó Chủ tịch AI kiêm Nhà khoa học xuất sắc tại Microsoft.

"Tôi có thể đảm nhận vai trò này bởi đội ngũ lãnh đạo sản phẩm và thiết kế tại OpenAI rất xuất sắc và nay còn được bổ sung thêm Fidji Simo với cương vị CEO mảng Ứng dụng", Kevin Weil viết.

Srinivas Narayanan, hiện là Giám đốc kỹ thuật, cho biết trên LinkedIn rằng ông sẽ chuyển sang vai trò CTO mảng ứng dụng doanh nghiệp (B2B). Ở vị trí này, Narayanan sẽ làm việc trực tiếp với COO Brad Lightcap, người phụ trách nhiều quan hệ hợp tác với khách hàng doanh nghiệp của OpenAI.

OpenAI cho biết thương vụ thâu tóm Statsig vẫn đang chờ cơ quan quản lý phê duyệt. Sau khi hoàn tất, toàn bộ nhân viên Statsig sẽ trở thành nhân viên của OpenAI. Tuy nhiên, Statsig sẽ "tiếp tục hoạt động độc lập và phục vụ tập khách hàng hiện tại từ văn phòng tại Seattle", công ty khẳng định trong bài đăng trên blog.

Theo một số thông tin, OpenAI đang cân nhắc khả năng trong tương lai sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp khác tiếp cận những trung tâm dữ liệu và hạ tầng vật lý cần thiết cho các dịch vụ AI. Động thái này có thể tạo ra một nguồn doanh thu mới, giúp bù đắp một phần chi phí khổng lồ của nhà sản xuất ChatGPT. OpenAI vẫn là một doanh nghiệp chưa có lợi nhuận, điều này hạn chế khả năng trong việc tài trợ cho các dự án trung tâm dữ liệu mà không có vốn từ bên ngoài. Tuy nhiên, OpenAI đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng nhanh chóng nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ người tiêu dùng và doanh nghiệp đối với chatbot ChatGPT.



