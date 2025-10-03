OpenAI đang phát triển ứng dụng xem video giống TikTok, tất cả nội dung sẽ do AI sản xuất

Theo WIRED đưa tin, OpenAI đang đặt cược lớn vào video sinh ra từ trí tuệ nhân tạo, khi chuẩn bị ra mắt ứng dụng độc lập mang tên Sora 2. Ứng dụng này mang phong cách TikTok với video dọc và thao tác vuốt, nhưng toàn bộ nội dung sẽ đều do AI tạo ra. Được biết, người dùng có thể tạo các đoạn clip dài tối đa 10 giây, song không được tải ảnh hay video từ thiết bị cá nhân.

Điểm nổi bật của Sora 2 là tính năng xác minh danh tính. Sau khi xác minh, người dùng có thể sử dụng hình ảnh của mình trong video, thậm chí cho phép người khác gắn thẻ và tái sử dụng khuôn mặt mình. Hệ thống sẽ thông báo tới người dùng việc chân dung của họ đang được sử dụng trong video, ngay cả khi video mới chỉ là “bản nháp”.

Theo tài liệu nội bộ, ứng dụng đã nhận được phản hồi rất tích cực từ nhân viên OpenAI ngay tuần thử nghiệm đầu tiên. Một số quản lý công ty còn đùa rằng năng suất nhân viên công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sản phẩm của công ty. OpenAI từ chối bình luận về thông tin này.

Sản phẩm tạo video từ câu lệnh của OpenAI, Sora, được ra mắt chính thức vào tháng 12 năm ngoái. Ban đầu, người dùng chỉ có thể truy cập qua web, sau này Sora mới được tích hợp vào ứng dụng ChatGPT. Khi đó, mô hình này nằm trong nhóm tạo video tiên tiến nhất, dù vẫn còn hạn chế như chưa hiểu rõ các quy luật vật lý và khó tạo cảnh hành động dài, chân thực.

Công ty hy vọng Sora 2 sẽ mở ra trải nghiệm tương tác video AI mới, tương tự bước đột phá mà ChatGPT mang lại cho văn bản. Sự bất ổn xung quanh thương vụ TikTok tại Mỹ cũng được xem là cơ hội để OpenAI tung ra nền tảng video ngắn, cạnh tranh trực tiếp với ứng dụng xem video nổi tiếng.

Cùng lúc đó, OpenAI sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Meta và Google, khi hai hãng này đều đẩy mạnh công nghệ video AI. Meta vừa giới thiệu feed Vibes trong ứng dụng Meta AI, còn Google tích hợp mô hình Veo 3 vào YouTube. Trong khi đó, TikTok tỏ ra thận trọng, áp dụng quy định nghiêm ngặt với nội dung AI gây hiểu lầm.

Tuy nhiên, OpenAI vẫn đối mặt nhiều thách thức, từ các vụ kiện vi phạm bản quyền cho đến yêu cầu đảm bảo an toàn cho đối tượng người dùng là trẻ em. Công ty đã bổ sung kiểm soát phụ huynh và công cụ dự đoán độ tuổi, nhưng chưa tiết lộ cách áp dụng với Sora 2.

Với bước tiến này, OpenAI kỳ vọng Sora 2 sẽ trở thành cú hích mới, đưa video AI đến gần hơn với người dùng đại chúng, giống như cách ChatGPT đã làm với văn bản.