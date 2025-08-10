Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

OpenAI nâng cấp toàn diện ChatGPT, thêm cá tính và tính năng mới

10-08-2025 - 15:36 PM | Kinh tế số

Cùng với việc ra mắt GPT-5, OpenAI công bố hàng loạt tính năng mới cho ChatGPT, từ tùy chỉnh giao diện, giọng nói đến tích hợp trực tiếp với Google.

OpenAI nâng cấp toàn diện ChatGPT, thêm cá tính và tính năng mới- Ảnh 1.

Không chỉ cải thiện về hiệu suất, OpenAI còn tập trung vào việc cá nhân hóa giao diện người dùng. Giờ đây, người dùng có thể tùy chỉnh màu sắc cho các bong bóng hội thoại, nút giọng nói và văn bản được tô sáng, tạo ra một không gian trò chuyện mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bên cạnh đó, tính năng giọng nói nâng cao của ChatGPT cũng nhận được bản cập nhật đáng giá dành cho người dùng trả phí. Chế độ giọng nói mới này không chỉ có âm thanh tự nhiên hơn mà còn có khả năng thích ứng và hiểu rõ các hướng dẫn phức tạp. OpenAI sẽ khai tử chế độ giọng nói tiêu chuẩn, đồng thời cung cấp thời gian sử dụng gần như không giới hạn cho người dùng trả phí và tăng thêm giờ sử dụng cho người dùng miễn phí.

OpenAI nâng cấp toàn diện ChatGPT, thêm cá tính và tính năng mới- Ảnh 2.

(Giao diện mới của GPT-5)

Một bước tiến lớn khác là việc OpenAI đang giúp người dùng dễ dàng liên kết tài khoản Gmail và Google Calendar với ChatGPT. Bằng cách kết nối, AI có thể tự động hỗ trợ bạn lập kế hoạch, tóm tắt các email quan trọng và quản lý lịch trình một cách hiệu quả. Đây là tính năng được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng suất làm việc của người dùng.

OpenAI nâng cấp toàn diện ChatGPT, thêm cá tính và tính năng mới- Ảnh 3.

(Chat GPT-5 có thể dễ dàng liên kết với tài khoản Mail cá nhân của người dùng)

Cuối cùng, khả năng lập trình từ mô tả (vibe coding) cũng được nâng cấp. Với sức mạnh của GPT-5, ChatGPT có thể xử lý những yêu cầu phức tạp và chi tiết hơn, sau đó trình bày bản xem trước trực quan trong giao diện Canvas, cho phép người dùng tương tác ngay lập tức với sản phẩm AI vừa tạo ra.

Theo Hạnh Nghĩa

VTV

OpenAI, ChatGPT

