OpenAI tái định hình quan hệ đối tác với Microsoft

Microsoft và OpenAI vào ngày hôm qua thông báo đã ký một thỏa thuận không ràng buộc về các điều khoản quan hệ mới, trong đó cho phép OpenAI tiến hành tái cấu trúc thành một công ty vì lợi nhuận. Microsoft đã đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI vào năm 2019 và thêm 10 tỷ USD hồi đầu năm 2023.

Theo thỏa thuận trước đây, Microsoft có độc quyền bán các công cụ phần mềm của OpenAI thông qua nền tảng điện toán đám mây Azure của mình, cũng như được ưu tiên tiếp cận công nghệ của công ty này.

Thỏa thuận mới hôm qua đánh dấu một giai đoạn mới của một trong những mối quan hệ đối tác đình đám nhất nhằm tài trợ cho "cơn sốt" ChatGPT. OpenAI đang tìm cách huy động vốn dưới một cấu trúc quản trị phổ thông hơn và đang nhắm tới phát hành cổ phiếu ra công chúng để tài trợ cho việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, Microsoft muốn tiếp tục được tiếp cận công nghệ của OpenAI ngay cả khi OpenAI tuyên bố các mô hình của mình đã đạt đến trí thông minh giống như con người - một cột mốc sẽ chấm dứt quan hệ đối tác hiện tại theo các điều khoản hiện có.

OpenAI cho biết theo các điều khoản hiện tại, nhánh phi lợi nhuận của họ sẽ nhận được hơn 100 tỷ USD – khoảng 20% trong mức định giá 500 tỷ USD mà công ty đang tìm kiếm trên thị trường tư nhân – biến nó thành một trong những tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ tốt nhất.

Microsoft từng được chỉ định là nhà cung cấp điện toán duy nhất của OpenAI, mặc dù hãng đã nới lỏng sự kiểm soát trong năm nay để cho phép OpenAI theo đuổi dự án trung tâm dữ liệu riêng của mình có tên Stargate. OpenAI đã ký các hợp đồng dài hạn trị giá 300 tỷ USD với hãng phần mềm Oracle, cũng như một thỏa thuận đám mây khác với Google.

Với thỏa thuận mới, hai công ty không tiết lộ Microsoft sẽ sở hữu bao nhiêu phần trăm tại OpenAI, cũng như liệu Microsoft có giữ quyền truy cập độc quyền vào các mô hình và công nghệ mới nhất của công ty hay không.

Các rào cản pháp lý vẫn còn đối với OpenAI, vì Tổng chưởng lý ở bang California và Delaware cần phải phê duyệt cấu trúc mới của OpenAI. Công ty hy vọng sẽ hoàn thành việc chuyển đổi vào cuối năm, nếu không sẽ có nguy cơ mất hàng tỷ USD tài trợ gắn liền với mốc thời gian đó.