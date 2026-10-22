OpenAI tăng tốc gọi vốn trước thềm IPO của Anthropic





Cuộc cạnh tranh giữa hai ông lớn trí tuệ nhân tạo OpenAI và Anthropic đang nóng lên trên thị trường vốn. OpenAI được cho là đang đẩy nhanh vòng gọi vốn mới, trước khi đối thủ Anthropic tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào giữa tháng 11.

Theo các nguồn tin, OpenAI đang đàm phán huy động khoảng 30 tỷ USD, với mức định giá có thể vượt 1.400 tỷ USD. Các nhà đầu tư tiềm năng bao gồm SoftBank của Nhật Bản và quỹ MGX của Abu Dhabi.

Động thái này nhằm giúp OpenAI đón đầu dòng vốn đầu tư, đồng thời đáp ứng nhu cầu tài chính khổng lồ cho hạ tầng trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Anthropic cũng đang chuẩn bị IPO, khiến cuộc cạnh tranh thu hút nhà đầu tư ngày càng gay gắt.