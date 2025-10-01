Đi kèm với Sora 2, công cụ tạo video và âm thanh, kế nhiệm phiên bản Sora ra mắt năm 2024, Open AI cũng tung ra ứng dụng mạng xã hội có tên Sora, cho phép người dùng tạo video về chính mình và bạn bè để chia sẻ trên một bảng tin gợi ý theo thuật toán kiểu TikTok. Trước đó, tạp chí Wired từng đưa tin OpenAI đang phát triển nền tảng mạng xã hội mới này.

Tờ TechCrunch nhấn mạnh, dù chưa được trực tiếp trải nghiệm ứng dụng chỉ dành cho người được mời và mô hình Sora 2, những ví dụ được OpenAI công bố rất ấn tượng.

Đặc biệt, Sora 2 được cải thiện khả năng tuân thủ các quy luật vật lý, khiến video trở nên chân thực hơn. Các đoạn clip minh họa do OpenAI phát hành cho thấy cảnh chơi bóng chuyền bãi biển, trượt ván, tập thể dục dụng cụ và nhảy cầu.

OpenAI tham vọng định hình lại tương lai của video và thách thức TikTok với Sora 2

"Các mô hình video trước đây thường quá lạc quan, chúng sẽ bóp méo vật thể và bẻ cong thực tế để thực hiện đúng theo lời nhắc văn bản" - OpenAI viết trong một bài đăng blog - "Ví dụ, nếu một cầu thủ bóng rổ ném trượt, quả bóng có thể tự nhiên biến mất và xuất hiện trong rổ. Trong Sora 2, nếu cầu thủ ném trượt, bóng sẽ bật ra từ bảng rổ".

Ứng dụng Sora được tích hợp tính năng "upload yourself" gọi là "cameos", cho phép người dùng đưa chính mình vào các cảnh quay do Sora tạo ra. Để sử dụng hình ảnh của mình trong video AI, người dùng cần tải lên một đoạn ghi hình và âm thanh một lần duy nhất để xác thực danh tính và ghi nhận diện mạo.

Tính năng này cũng cho phép người dùng chia sẻ "cameos" của mình với bạn bè, từ đó cấp quyền cho người khác đưa hình ảnh của họ vào video do người kia tạo ra, kể cả các video có nhiều người cùng xuất hiện.

"Chúng tôi cho rằng một ứng dụng mạng xã hội xoay quanh tính năng 'cameos' là cách tốt nhất để trải nghiệm sự kỳ diệu của Sora 2" - OpenAI cho biết.

Ứng dụng Sora hiện đã có trên iOS và sẽ triển khai trước tại Mỹ và Canada sau đó có kế hoạch mở rộng nhanh chóng sang các quốc gia khác.

Trong khi nền tảng xã hội Sora đang ở chế độ chỉ dành cho người được mời, người dùng ChatGPT Pro có thể trải nghiệm mô hình Sora 2 Pro mà không cần lời mời.

Sau khi được tạo ra, các video có thể chia sẻ trực tiếp trên bảng tin trong ứng dụng Sora, hoạt động tương tự TikTok, Instagram Reels hoặc các nền tảng video ngắn khác. Đáng chú ý, chỉ tuần trước, Meta cũng vừa giới thiệu tính năng bảng tin video có tên "Vibes" trong ứng dụng Meta AI.

Để cá nhân hóa gợi ý nội dung theo thuật toán, OpenAI sẽ xem xét hoạt động của người dùng trong Sora, vị trí địa lý (lấy từ địa chỉ IP), lịch sử tương tác và cả dữ liệu trò chuyện trong ChatGPT, dù người dùng có thể tắt tính năng này.

Ứng dụng Sora cũng được tích hợp kiểm soát của phụ huynh thông qua ChatGPT, cho phép cha mẹ giới hạn, tắt cá nhân hóa bằng thuật toán và quản lý người có thể nhắn tin trực tiếp cho con cái họ. Tuy nhiên, theo TechCrunch hiệu quả các tính năng này còn phụ thuộc vào mức độ am hiểu công nghệ của phụ huynh.

Theo OpenAI, ứng dụng Sora sẽ miễn phí khi ra mắt, để "người dùng có thể tự do khám phá khả năng của nền tảng".

Hình thức kiếm tiền duy nhất ban đầu là tính phí khi người dùng muốn tạo thêm video vào những thời điểm nhu cầu cao.

Theo các chuyên gia, việc OpenAI ra mắt nền tảng mạng xã hội mới cũng đặt ra thách thức lớn về an toàn người dùng, vốn là vấn đề mà công ty từng gặp phải với ChatGPT.

Dù người dùng có thể thu hồi quyền truy cập hình ảnh của mình bất cứ lúc nào, song nguy cơ lạm dụng vẫn hiện hữu. Ngay cả khi người dùng tin tưởng cấp quyền cho người quen, họ vẫn có thể bị lợi dụng để tạo ra nội dung giả mạo, gây tổn hại danh dự.

Video phi pháp hoặc không có sự đồng thuận vẫn là một vấn nạn kéo dài trong lĩnh vực video AI, trong khi luật pháp hiện nay chưa có quy định rõ ràng về trách nhiệm của nền tảng.