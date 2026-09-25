Ôtô tông liên hoàn dưới trời mưa lớn khiến xe máy ngã la liệt, một người tử vong

Clip hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, ô tô biển số 51M-123.80 lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ ngã tư Bình Phước về ngã tư An Sương. Khi xe đi qua giao lộ Võ Thị Thừa khoảng 300 m thì va chạm với nhiều phương tiện phía trước. Vụ tai nạn xảy ra giữa lúc trời mưa lớn.

Nhân chứng cho biết, ô tô này va chạm với nhiều xe máy và ô tô phía trước, sau đó tiếp tục va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi lao vào một xe tải đậu bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm trên mặt đường, cách vị trí ô tô dừng lại khoảng 10 m.

Nhận tin báo, Đội CSGT An Sương phối hợp lực lượng chức năng địa phương đến xử lý hiện trường, điều tiết giao thông từ xa do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm. Lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân tai nạn.