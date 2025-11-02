PC1 chốt ngày phát hành hơn 53 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) đã có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, PC1 dự kiến phát hành hơn 53,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 13/11/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 536,5 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán.

Ảnh minh họa

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PC1 sẽ tăng từ hơn 357,6 tỷ đồng lên gần 411,3 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 3.576 tỷ đồng lên gần 4.113 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, PC1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.278 tỷ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 394 tỷ đồng, tăng 52%.

Theo giải trình của PC1, các nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý III/2025 tăng cao gồm doanh thu hợp nhất từ các mảng hoạt động xây lắp, cung cấp thiết bị điện và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp - sản xuất công nghiệp tăng mạnh, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước, nhờ tiến độ thi công và nghiệm thu các dự án lớn được đẩy nhanh.

Ngoài ra, doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực năng lượng tăng cao do sản lượng điện thương phẩm cao hơn so với cùng kỳ, nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi.

Về lĩnh vực khai thác khoáng sản, hiệu suất khai thác, tỷ lệ thu hồi tăng giúp giảm chi phí khai thác, tăng sản lượng thành phẩm sản xuất và hạ giá thành.

Bên cạnh đó, một số dự án của công ty liên kết- Western Pacific chuyển từ giai đoạn đầu tư sang bán hàng, đóng góp vào lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PC1 mang về doanh thu thuần hơn 8.073 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 704 tỷ đồng, tăng gần 22%.

Năm 2025, PC1 lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 836 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, PC1 đã hoàn thành được hơn 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PC1 tăng 12,1% so với đầu năm, lên mức gần 23.534 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 41% tổng tài sản, ở mức gần 9.683 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 2.178 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 15.183 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 4.532 tỷ đồng, chiếm 30% tổng nợ; vay và trái phiếu phát hành dài hạn hơn 7.380 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nợ.



