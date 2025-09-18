Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp

18-09-2025 - 13:10 PM | Lifestyle

Mức giá "khủng" cùng không gian sống sang trọng hiếm có khiến căn penthouse này trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH.

Giữa trung tâm Hà Nội, một căn penthouse siêu sang trị giá hơn 130 tỷ đồng vừa tạo cơn sốt trên thị trường bất động sản. Nằm tại một trong những khu chung cư giữa trung tâm, căn hộ này sở hữu diện tích hơn 575m². Mức giá "khủng" cùng không gian sống sang trọng hiếm có khiến căn penthouse này trở thành tâm điểm bàn luận, phản ánh rõ nét xu hướng đầu tư và tiêu dùng xa xỉ của giới siêu giàu Việt Nam.

Một đoạn clip ngắn miêu tả về căn penthouse cao cấp này khiến ai xem cũng phải thầm xuýt xoa. Từ không gian sống đến view đều đẳng cấp, bao quát toàn cảnh Hà Nội từ trên cao, tất cả đều vô cùng xa xỉ.

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 1.
Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 2.

Được biết đây là căn penthouse duy nhất của tòa chung cư này, rộng tới hơn 570m2 được chia làm 2 tầng, khu vực tiền sảnh được bài chí sang trọng với không gian hình tròn được lát đá thạch anh. Khu vực tiền sảnh có 3 hướng đi rẽ sang các khu vực riêng biệt như phòng khách, phòng ngủ master và phòng bếp của căn nhà.

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 3.
Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 4.

Tiến đến phòng khách, ấn tượng đầu tiên chính là cầu thang xoắn, thiết kế tinh giản, tạo độ sang trọng tinh tế cho cả căn phòng. Phòng khách mở ra không gian view "triệu đô" ôm trọn quang cảnh hồ Hoàng Cầu, góc còn lại hướng về hồ Tây, cầu Nhật Tân... Không chỉ vậy, hai phần lô gia của căn penthouse đều rất rộng, để gia chủ có thể trồng cây và có thêm không gian chill chill mỗi ngày.

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 5.
Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 6.

Bên cạnh phòng khách có lối vào không gian bếp, có đường thông với tiền sảnh của căn penthouse. Bên trong căn bếp, ngoài những nội thất cơ bản, còn có thêm quầy bar bàn đá. Khu vực bếp cũng có view ngắm được toàn cảnh không gian hướng hồ Tây.

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 7.
Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 8.

Phòng ngủ master là một không gian siêu rộng, riêng giường cũng rộng tới 2m. Không gian phòng ngủ càng rộng và thoáng hơn khi có phần tường kính mở rộng view cho toàn bộ căn phòng. Đi kèm với phòng ngủ là nhà tắm, khu vệ sinh và một căn phòng riêng chuyên để thay đồ và tủ đồ của gia chủ.

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 9.
Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 10.

Bước lên tầng 2 với cầu thang xoắn, không gian sinh hoạt chung được mở ra. Tầng 2 cũng bao gồm vài phòng ngủ đi kèm với đầy đủ khu vệ sinh và phòng thay đồ.

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 11.
Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 12.

Không gian làm việc yên tĩnh, rộng rãi đầy đủ tiện nghi, kèm theo đó là view bao quát toàn cảnh vô cùng thoáng đãng, giúp giải tỏa căng thẳng mỗi khi ngồi làm việc tại nhà.

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 13.
Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 14.

Căn penthouse này của chung cư The Nelson Private Residence ở Láng Hạ, với 25 tầng nổi, 3 tầng hầm để xe và 176 căn hộ cao cấp.

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 15.

Tòa The Nelson Private Residence có 3 căn penthouse, trong đó căn 570m2 này là rộng nhất, thậm chí còn rộng gấp đôi hai căn penthouse còn lại (280m2 và 289m2). Ước tính căn penthouse có mức giá 218 - 222 triệu/m2 tương ứng với từng diện tích.

Penthouse 130 tỷ giữa đất vàng Hà Nội: Mọi ngóc ngách trong nhà đều sở hữu view triệu đô khiến ai cũng choáng ngợp- Ảnh 16.

(Nguồn: @thenelson29langha)

Nguồn: @thuongphambds

Quá trình biến đổi Penthouse từ phong cách Tân cổ điển sang hiện đại

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạp chí Mỹ ca ngợi ngôi làng nhỏ nép mình giữa rừng dừa của Đà Nẵng đẹp top 20 thế giới, "cảnh sắc thở ra một nhịp an yên"

Tạp chí Mỹ ca ngợi ngôi làng nhỏ nép mình giữa rừng dừa của Đà Nẵng đẹp top 20 thế giới, "cảnh sắc thở ra một nhịp an yên" Nổi bật

Vượt Singapore và Bangkok, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 2 ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á

Vượt Singapore và Bangkok, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 2 ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á Nổi bật

MoveUp cùng Samsung WindFree™: Từ dự án triệu đô đến không gian sống của bạn

MoveUp cùng Samsung WindFree™: Từ dự án triệu đô đến không gian sống của bạn

13:30 , 18/09/2025
Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa"

Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa"

12:20 , 18/09/2025
Cựu hoa khôi VTV khoe 1 góc vườn nhà đẹp rụng tim, yên bình đến mức muốn dọn về sống luôn!

Cựu hoa khôi VTV khoe 1 góc vườn nhà đẹp rụng tim, yên bình đến mức muốn dọn về sống luôn!

12:16 , 18/09/2025
Ông chú U60 là "quái vật phòng gym" với body đẹp như AI, hút 1,5 triệu người theo dõi, từng nổi khắp châu Á

Ông chú U60 là "quái vật phòng gym" với body đẹp như AI, hút 1,5 triệu người theo dõi, từng nổi khắp châu Á

12:10 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên