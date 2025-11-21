Petrovietnam chốt thời gian và giá khởi điểm thoái vốn khỏi Petrosetco (PET)

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) mới đây đăng ký thoái toàn bộ hơn 24,9 triệu cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã: PET), tương ứng giảm sở hữu từ 23,21%, về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/11 đến ngày 31/12/2025. Phương thức giao dịch là bán đấu giá công khai thông thường qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Mục đích thoái vốn là nhằm thực hiện đề án cơ cấu lại PVN giai đoạn đến hết năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 1243/QĐ-TTg tháng 10/2023, theo đó từ giờ đến hết 2025, PVN sẽ thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại Petrosetco.

Trước đó, Petrovietnam đã thông qua bán đấu giá toàn bộ 24,9 triệu cổ phiếu PET, giá khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu và phiên đấu giá được ấn định vào 9h ngày 11/12/2025.

So với thị giá ngày tại thời điểm 10h40p ngày 21/11 là 31.900 đồng/cổ phiếu, giá khởi điểm cao hơn khoảng 14%. Nếu bán thành công số cổ phiếu này, Petrovietnam dự kiến thu về tối thiểu 909 tỷ đồng.

Nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia và nộp tiền đặt cọc từ ngày 17/11 đến 16h00 ngày 3/12 tại các đại lý đấu giá được công bố. Phiếu tham dự đấu giá được nộp chậm nhất vào 15h00 ngày 9/12.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc được thực hiện từ ngày 12/12 đến 18/12.

Được biết, Petrosetco là đơn vị thành viên của Petrovietnam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phân phối sản phẩm công nghệ, cung ứng hậu cần, dịch vụ đời sống, vận hành tòa nhà và bất động sản. Doanh nghiệp cũng là nhà phân phối chính thức của nhiều thương hiệu công nghệ lớn như Apple, Nokia, Realme…

Thông tin thoái vốn của PVN đến trong bối cảnh kinh doanh của Petrosetco đang rất tích cực. Kết thúc quý 3/2025, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 145 tỷ đồng, tăng vọt 95% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính (153 tỷ) khi khoản lãi từ chứng khoán kinh doanh tăng đột biến.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Petrosetco đạt doanh thu 14.216 tỷ đồng, giảm 2%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 248 tỷ đồng, tương đương tăng 56% so với cùng kỳ. Với mức lợi nhuận này, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.

Trong một diễn biến liên quan, ﻿Petrosetco cũng liên tục ghi nhận động thái bán ra cổ phiếu của cổ đông lớn và người nội bộ.

Cụ thể, ngày 21/8, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD đã bán 755 nghìn cổ phiếu PET để giảm sở hữu từ 14,27%, về 13,56% vốn điều lệ. Trước đó, từ ngày 11/8 đến ngày 18/8, ông Vũ Tiến Dương, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã bán ra hơn 399 nghìn cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,37%, về 0% vốn điều lệ.

Cùng thời gian với ông Dương, ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ, Phó tổng giám đốc đã bán ra toàn bộ cổ phiếu nắm giữ để giảm sở hữu từ 0,07%, về 0% vốn điều lệ. Đồng thời, ông Hồ Minh Việt, thành viên HĐQT đã bán ra toàn bộ 209.100 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,2%, về 0% vốn điều lệ.