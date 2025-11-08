Petrovietnam gắn biển hạng mục trọng yếu Dự án Phát triển mỏ khí Lô B-Ô Môn

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đối với chân đế khối thượng tầng Giàn công nghệ trung tâm (CPP) - Dự án phát triển mỏ khí Lô B & 48/95 và Lô 52/97

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong.

Về phía Petrovietnam có Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Trần Quang Dũng…

Trong giai đoạn 1A của Dự án phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97, các hạng mục công trình chính được triển khai bao gồm: 1 giàn công nghệ trung tâm (CPP); 1 giàn nhà ở (LQ); 1 giàn đuốc (Flare Tower); hệ thống cầu dẫn kết nối giàn CPP với giàn LQ, giàn đầu giếng (AQWA) và giàn đuốc; 1 giàn đầu giếng (WHP); 3 giàn thu gom (HUB) và 1 tàu chứa và xuất condensate (FSO) để nhận condensate từ giàn CPP, chứa và xuất bán sang tàu chở dầu. Các công trình này tạo thành một tổ hợp đồng bộ, bảo đảm khả năng thu gom, xử lý và vận chuyển khí từ mỏ Lô B ra bờ, phục vụ cho các nhà máy điện khí thuộc Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Công trình Chân đế khối thượng tầng Giàn công nghệ trung tâm (CPP) - hạng mục được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - là công trình đặc biệt quan trọng trong tổng thể dự án. Công trình có khối lượng chân đế khoảng 7.400 tấn và cọc khoảng 5.700 tấn, được chế tạo tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Tổng giá trị công trình khoảng 3.300 tỷ đồng, huy động gần 1.000 kỹ sư và công nhân trực tiếp thi công trong suốt quá trình chế tạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật PTSC, nơi các hạng mục thuộc hợp phần thượng nguồn Dự án phát triển mỏ khí Lô B đang được triển khai thi công, chế tạo

Chủ đầu tư của công trình là Chi nhánh Petrovietnam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC). Địa điểm lắp đặt chân đế nằm tại vùng mỏ Lô B&48/95 và Lô 52/97, thuộc vùng biển phía tây nam Việt Nam. Đến nay, công trình đã hoàn thành chế tạo trong bờ toàn bộ phần chân đế và bốn cọc, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Công tác hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt ngoài khơi đang được chuẩn bị khẩn trương, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025. Việc công trình hoàn thiện đúng tiến độ không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình triển khai Dự án khí Lô B, mà còn thể hiện năng lực, tinh thần vượt khó và quyết tâm của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong thực hiện công trình trọng điểm quốc gia về năng lượng.

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, bao gồm ba hợp phần: Thượng nguồn: Phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam, cách bờ khoảng 220 km, độ sâu nước khoảng 77 m; trung nguồn: Hệ thống đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài 431 km; hạ nguồn: Tổ hợp bốn nhà máy điện khí Ô Môn I-IV với tổng công suất khoảng 3.800 MW.

Công trình Chân đế khối thượng tầng Giàn công nghệ trung tâm (CPP)

Dự án Lô B - Ô Môn có ý nghĩa chiến lược toàn diện đối với an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và chuyển đổi xanh của Việt Nam. Khi hoàn thành, dự án sẽ thay thế đáng kể nguồn điện dầu FO bằng điện khí tự nhiên, góp phần giảm phát thải CO2, đảm bảo mục tiêu Net Zero vào năm 2050, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng, công nghiệp và việc làm cho khu vực Tây Nam Bộ.

Chuỗi Dự án Lô B - Ô Môn là minh chứng cho năng lực làm chủ của Petrovietnam trong chuỗi giá trị năng lượng, từ thăm dò - khai thác, chế tạo - vận chuyển đến phát điện, thể hiện vai trò nòng cốt của Tập đoàn trong thực thi Nghị quyết 55-NQ/TW và Quy hoạch Điện VIII.

Việc gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho Chân đế giàn CPP Lô B chính là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực vượt bậc của Petrovietnam và toàn thể người lao động, đồng thời là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tiếp thêm động lực để các tập thể tiếp tục vượt tiến độ, đảm bảo dòng khí đầu tiên (First Gas) từ Lô B vào cuối năm 2027, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu" mà Petrovietnam đang hướng tới.