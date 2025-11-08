Petrovietnam và Vietsovpetro khánh thành giàn đầu giếng BK-24

Lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi thức khánh thành giàn đầu giếng BK-24, công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong.

Dấu ấn tự chủ công nghệ của Vietsovpetro

Dự án BK-24 thuộc Kế hoạch phát triển mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1 (điều chỉnh năm 2024 – khu vực Tây Nam), bao gồm giàn đầu giếng BK-24 (không người ở) và cầu dẫn kết nối với giàn BK-20. Giàn được thiết kế với 9 vị trí giếng khoan, trong đó 6 giếng khai thác (1 giếng chuyển đổi sang bơm ép nước) và 3 vị trí dành cho phát triển tương lai.

Dự án được khởi công ngày 6/2/2025, đến ngày 14/9/2025, khối thượng tầng BK-24 đã được lắp đặt hoàn chỉnh lên chân đế, hoàn thiện kết cấu chính và bước sang giai đoạn đấu nối, chạy thử trên biển

Lúc 17h30 ngày 11/10/2025, Vietsovpetro chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-24 với lưu lượng ban đầu hơn 400 tấn/ngày đêm tại giếng 24001, sớm hơn 65 ngày so với kế hoạch

Giàn BK-24 kết nối với giàn BK-20 trên biển

Để đạt được kết quả này, Vietsovpetro đã chủ động thi công sớm giếng khoan 24001 từ ngày 6/8/2025 bằng giàn khoan tự nâng Cửu Long. Phương án kỹ thuật này yêu cầu triển khai trong thời gian rất ngắn, hạn chế tối đa điều chỉnh thiết kế để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Sau khi Topside BK-24 được lắp đặt, giàn Cửu Long nhanh chóng cập vào từ 19/9 đến 10/10/2025 để hoàn thiện giếng, song song với công tác commissioning trên biển.

Giàn BK-24 là công trình phát triển mỏ thứ hai mà Vietsovpetro hoàn thành trong năm 2025, sau Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam. Việc đón dòng dầu sớm hơn kế hoạch 65 ngày không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật, tổ chức, quản trị dự án và vận hành của Vietsovpetro mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả của tập thể lao động dầu khí Việt - Nga.

Trong bối cảnh ngành dầu khí đang đẩy mạnh khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, cận biên, thành công của BK-24 tiếp tục khẳng định thế mạnh của Vietsovpetro trong phát triển mỏ tối ưu chi phí, góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu, bảo đảm hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Petrovietnam

Petrovietnam tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM

Sau lễ khánh thành Giàn BK-24, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Petrovietnam nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Petrovietnam trên địa bàn Thành phố và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tại TPHCM, Petrovietnam hiện có 20 đơn vị thành viên đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố. Các đơn vị này đang vận hành, quản lý hàng loạt cơ sở công nghiệp trọng điểm như hệ thống khí Nam Côn Sơn, các kho LNG và LPG, nhà máy chế biến khí Dinh Cố, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy NPK Việt Nam, hệ thống kho cảng xăng dầu, các dự án dầu khí ngoài khơi thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu..., tạo nên chuỗi sản xuất - phân phối khép kín, hiện đại, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hình thành các khu công nghiệp năng lượng - hóa dầu - dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao của Thành phố.

Bên cạnh đó, Petrovietnam còn có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác như: Đóng góp vào tăng trưởng và thu ngân sách của Thành phố; bảo đảm chủ quyền, an ninh trên biển đảo và địa bàn Thành phố; phát triển năng lực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và phúc lợi xã hội; tham gia hệ sinh thái chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ của Thành phố.

Trong quá trình hình thành và phát triển tại TPHCM, Petrovietnam cũng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND Thành phố, cùng sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành. Thành phố đã tập trung giải quyết các vấn đề quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Petrovietnam và các đơn vị thành viên triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật của Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Đây là những yếu tố rất quan trọng, giúp Petrovietnam và các đơn vị thành viên hoạt động hiệu quả, đạt kết quả cao trong thời gian qua, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng thuận cao với những đề xuất hợp tác chiến lược của Petrovietnam, khẳng định đây là những định hướng phù hợp với tầm nhìn phát triển của Thành phố và TPHCM sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Petrovietnam triển khai.

Hai bên thống nhất tập trung hợp tác trên 5 trụ cột trọng tâm, gồm: (1) Phát triển đô thị thông minh, trong đó Petrovietnam có thể đóng góp về năng lượng và chuyển đổi số; (2) Phát triển hạ tầng giao thông - năng lượng sạch, hướng đến phương tiện xanh và giảm phát thải; (3) Phát triển chuỗi cung ứng năng lượng và sản phẩm dầu khí, bảo đảm an ninh năng lượng cho Thành phố; (4) Xây dựng Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật biển, làm hạt nhân cho công nghiệp hỗ trợ năng lượng; (5) Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững gắn với mô hình tiêu dùng - sản xuất thân thiện môi trường.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao tiềm lực, kinh nghiệm và tinh thần hợp tác của Petrovietnam, đồng thời đề nghị các sở, ngành của Thành phố phối hợp chặt chẽ để sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, góp phần phát triển bền vững, hiệu quả và lan tỏa giá trị cộng đồng.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Thành ủy, UBND TPHCM cùng các sở, ngành đã luôn quan tâm, đồng hành cùng Tập đoàn. Ông Lê Mạnh Hùng khẳng định TPHCM không chỉ là trung tâm kinh tế quan trọng, mà còn là "ngôi nhà lớn" của hơn 35.000 cán bộ, đảng viên, người lao động Petrovietnam.

"Các đơn vị thành viên của Tập đoàn sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố để cụ thể hóa nội dung hợp tác bằng danh mục và tiến độ rõ ràng. Petrovietnam cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đã thống nhất, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của TPHCM trong thời gian tới", ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.