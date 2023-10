PewPew tiết lộ lý do khởi nghiệp siêu dị trên TikTok với giấy vệ sinh, livestream bằng kỷ vật tình yêu, và chuyện ‘chưa có nhãn hàng nào phải buồn’

Đi tiên phong trong lĩnh vực livestream game và trở thành một trong bốn streamer đời đầu tại Việt Nam, vì sao PewPew lại rẽ ngang làm livestream bán hàng trên TikTok khi mà việc này đã phổ biến trong thời gian dài?

Hồi TikTok shop còn chưa có ở Việt Nam, TikTok chưa có tính năng bán hàng, tôi đã được một bên mời và đề nghị xây dựng trở thành một người bán hàng nổi tiếng trên TikTok. Các bạn bên TikTok cũng nói rằng công việc này đã có các case study rất thành công bên Trung, Hàn… nên rất tiềm năng và sẽ bùng nổ. Nhưng tôi đã từ chối, cách đây mấy năm rồi.

Sau đó, TikTok có chức năng short và bắt đầu xuất hiện một số bạn bán hàng rất khủng, tôi lại tiếp tục được mời và câu trả lời vẫn là: "Không!".

Thế nhưng, mọi việc thay đổi sau một lần tình cờ livestream game, tranh luận với người xem về việc có một loại giấy vệ sinh ướt tự hủy rất tiện dụng nhưng không ai tin có loại giấy đó cả. Tôi quyết định sẽ đi tìm và nhập bằng được loại giấy vệ sinh đó về bán cho mấy anh em trên chat thôi.

Sau khi đi Trung Quốc, nhập được loại giấy vệ sinh tự hủy đó về, livestream giới thiệu sản phẩm trên kênh chat, thấy mọi người ủng hộ rất nhiều thì tôi cảm thấy đây là lúc rồi thì "Here We Go" thôi. Mà giấy vệ sinh đó là tôi nhập chính quy đàng hoàng, có kiểm nghiệm của các cơ quan Nhà nước hẳn hoi.

Còn khi quyết định làm, tôi gần như không có cảm xúc hay quan tâm lắm đến việc ngoài kia mọi người bán khi nào và bán được bao nhiêu. Có một câu rất vui nhưng bản thân tôi rất tin, đó là: "Cả cơn mưa rào, không có giọt nào rơi sai chỗ!".

Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những kinh nghiệm khiến anh tin vào câu: "Cả cơn mưa rào, không có giọt nào rơi sai chỗ!"?

Tôi là người rất may mắn. Cứ vào một giai đoạn, mỗi một dự án gặp khó khăn thì lại có một người nào đó xuất hiện ở bên cạnh giúp đỡ. Ví dụ như trong dự án nuôi tôm, tôi không biết gì về nuôi tôm cả nhưng vẫn quyết định làm thì có một người đã tìm đến và giúp đỡ sau khi đọc được trên báo về việc đó.

Tôi vẫn nhớ, anh ý ở tận Huế, đã nuôi tôm mấy chục năm rồi. Anh ấy chia sẻ với tôi những điều cơ bản nhưng rất thiết thực trong lĩnh vực này. Tôi nhớ như in câu nói của anh ý, đó là: "Anh sẽ giúp em rút ngắn thời gian học lại". Đấy là điều tôi rất mừng và trân quý.

Rồi khi kinh doanh bánh mì, tôi cũng lại được gặp những người đồng hành và lúc khó khăn thì anh em còn đưa cả người từng quản lý ở McDonald về giúp đỡ.

Còn khi bán hàng trên TikTok, tôi cũng gặp những những đối tác thân thiện, nhiệt tình, tay bắt mặt mừng, sẵn sàng đi với nhau đường dài. Hơn nữa, tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đội ngũ TikTok.

Nhiều khi cứ hơi lo một tý, có vấn đề một tí thì "hạt mưa sẽ rơi đúng xuống cái chỗ ấy, để cái cây có thể tiếp tục mọc". Tôi thật sự rất trân trọng mọi người đang đồng hành cùng mình. Để ngồi đây nói chuyện, thong thả chia sẻ như thế này, chắc chắn rằng đã rất nhiều người giúp đỡ, lấy đi phần nào căng thẳng, nỗi lo của tôi rồi.

PewPew có thể chia sẻ cụ thể hơn về việc tranh luận về giấy vệ sinh tự hủy với người xem livestream game đã dẫn tới ngã rẽ khởi nghiệp trên TikTok?

Thực tế là tôi đang rất vui vẻ với cuộc sống lúc đó, nhưng rồi mọi việc lại thay đổi bất ngờ một cách rất tình cờ.

Hôm đó, tôi đang chơi game thì anh em có chia sẻ câu chuyện buồn cười về đi vệ sinh nọ kia. Tôi mới nói với các anh em là: "Các ông mà chỉ dùng giấy khô không là bẩn!", một ông quen dùng vòi xịt cho việc này lại bảo là: "Ở Việt Nam có vòi xịt rồi". Tôi hỏi lại: "Nếu ông đi du lịch thì lấy đâu ra vòi xịt?". Cái này là từ thực tế thôi. Sau đó, mọi người tranh luận với nhau rất vui. Kênh của tôi mọi người rất tếu, nên trò chuyện về việc này cũng thoải mái.

Sau đó, tôi có nói với anh em là mình đã trải nghiệm việc sử dụng một loại giấy vệ sinh ướt, tự hủy (tan trong nước) nhưng không một ai tin hết. Không một ai. Chính từ đêm đấy, tôi đã nói với anh em là: "Tôi sẽ nhập được về Việt Nam loại giấy đó để bán cho các ông!". Nguồn gốc của việc khởi nghiệp TikTok bán giấy vệ sinh bắt đầu từ đó.

Nhưng sau đó khi search trên mạng thì ở Việt Nam không có bất kỳ từ khóa nào để tìm được loại giấy vệ sinh này. Tôi nhờ bạn ở Úc tìm trong siêu thị thì có sản phẩm như vậy Made in Korea. Tôi mới suy nghĩ, nếu Hàn làm được, Trung Quốc cũng sẽ làm được với giá thành tốt hơn.

Tôi mới nhờ em gái là giảng viên dạy tiếng Trung lên các nền tảng ở Trung Quốc và tìm ra được hãng giấy vệ sinh ướt tự hủy mà hiện tôi đang bán. Rồi sau nhiều chuyện tình cờ khác mà tôi gặp được đại diện hãng này và trở thành đối tác, rồi livestream trên Tik Tok để bán hàng. Mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như vậy thôi chứ tôi thực sự không có kế hoạch cụ thể trước đó.

Máy livestream đầu tiên là cái điện thoại cũ của tôi cách đây 4 năm, mang ra dùng. Vì lúc cần máy livestream đâu biết dùng máy nào đâu, đi mua mới thì đắt quá bởi đâu biết sẽ bán được bao nhiêu tiền đâu. Lúc đó, tôi về nhà mở tủ ra xem thì thấy mấy cái điện thoại cũ từ thời 2 vợ chồng yêu nhau được cất đi làm kỷ niệm thì lấy ra dùng, cùng với bộ giá đỡ, trụ cũ từ hồi còn làm livestream game kiếm sống.

Thế nhưng khi live thử thì anh em bảo hình tối quá không nhìn thấy gì cả nên tôi đi mua thêm mấy cái đèn đánh sáng loại 300 nghìn đồng nhưng vẫn tối. Lúc đó, tôi cũng phải xin phép anh em là bây giờ mới sắm được thế thôi do kinh tế eo hẹp. Khi bán được hàng, tiền về thì mới đi mua thêm cái đèn đánh sáng loại 1 triệu, nghĩ là sẽ tốt hơn nhưng 2 loại đèn lại bị lệch nhau. Thế là lại phải tích cóp mua thêm mấy cái đèn 1 triệu nữa, rồi làm thêm cái kệ ở phía sau…

Khi livestream bán giấy vệ sinh, ngoài những câu hỏi thông thường dành cho PewPew, còn có nhiều bình luận hài hước hoặc vô tri. Anh nghĩ gì về điều đó?

Tôi không nghĩ gì cả, mà rất vui. Theo chiều hướng tích cực thì mọi người phải yêu quý mình, quan tâm đến mình, rất thoải mái với mình thì mới thế. Chứ người ta không thoải mái thì chẳng bao giờ làm như vậy.

Đôi khi, có những người mua hàng xong, nhắn tin cho tôi nói rằng: "Lúc đầu em chỉ xem cho vui thôi và chưa bao giờ mua hàng trên TikTok. Nhưng sau đó thì em mua và lúc đầu còn không tin là có cái giá đó với sản phẩm chất lượng như vậy, lại còn freeship nữa. Anh là người đầu tiên khiến em mua".

Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất vui vì những người yêu quý tôi, theo dõi tôi phát hiện được những thông tin hữu ích cho họ và tôi tạo ra được điều tốt cho cuộc sống thì "Why not". Quan điểm của tôi đơn giản vậy thôi!

PewPew là đàn ông nhưng livestream bán cả băng vệ sinh dành cho phụ nữ. Tại sao PewPew lại chọn bán cả mặt hàng không phải là thế mạnh về hiểu biết của mình như vậy?

Mọi thứ đều có thể học được. Tôi có thể không hiểu chính xác trải nghiệm của khách hàng như thế nào, nhưng ngày hôm nay tôi hỏi một người, ngày mai hỏi hai người… rồi sẽ có kiến thức đủ tốt để chia sẻ với người khác. Sau buổi livestream bán giấy vệ sinh, tôi lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã nhìn thấy thế nào là "thấm hút chống trào ngược" của băng vệ sinh.

Trước đây, tôi chỉ trải nghiệm trên tivi với video minh hoạ. Còn khi bán tôi đã tự pha hỗn hợp nước màu để trải nghiệm với sản phẩm và nó cho tôi cả kiến thức lẫn kinh nghiệm. Vì thế, tôi không coi đó là thế mạnh hay thế yếu.

Tôi không thấy có gì ngại cả vì khi hiểu về sản phẩm, nó chỉ là kiến thức thôi mà. Chỉ khi có kiến thức tôi mới hiểu được thế nào là một sản phẩm băng vệ sinh tốt hơn, hiện đại hơn, công năng sâu hơn… và giải thích được cho khách hàng tại sao một cái băng vệ sinh dài 18cm lại dùng ban ngày, còn ban đêm phải là 30 cm. Tôi đã thấy loại dài nhất là của một hãng Hàn Quốc là 36 cm với bản khổ to.

Với mỗi buổi livestream, PewPew có đặt mục tiêu cho mình không?

Không! Có hôm tôi live với nhãn hàng tới 4h sáng – là một buổi stream độc quyền, rồi cả với các buổi live với nhiều nhãn thì tôi luôn nói là: "Hãy thoải mái nhé! Chẳng may không được thì cũng đừng buồn". Nhưng cho đến bây giờ thì chưa nhãn nào phải buồn cả, tất cả đều vui. Còn khi nào có hãng buồn thì tôi sẽ update (cười lớn).

Cảm ơn chia sẻ của anh!