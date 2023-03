PG Bank: Năm 2022 đã triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu, là năm tiền đề chuyển mình của Ngân hàng

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

Kết thúc năm tài chính 2022, PG Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 506 tỷ đồng tăng 56,4% so với cuối năm 2021. Bên cạnh đó, các điểm sáng thể hiện thông qua các chỉ số: Mảng bán lẻ đạt huy động tăng trưởng 13,1%, cho vay tăng trưởng 28,3% so với cuối năm 2021; Vốn chủ sở hữu đạt 4.585 tỷ đồng; Tổng huy động đạt 42.700 tỷ đồng tăng 19,7% so với cuối năm 2021; Dư nợ tín dụng đạt 32.275 tỷ đồng tăng 15,6% so với cuối năm 2021; Chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,9%; Chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 9,21% và Chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 49,3%

Theo ngân hàng này, dù đạt được kết quả khả quan nhưng 2022 vẫn là một năm thách thức của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực tiếp tục bị ảnh hưởng

Chẳng hạn ở phân khúc huy động USD, tổng huy động USD của PG Bank đạt 463 tỷ đồng. “Mặc dù chỉ số huy động USD tăng 16% tương đương tăng 64 tỷ đồng so với cuối năm 2021 nhưng hoạt động huy động USD còn gặp nhiều khó khăn do NHNN vẫn duy trì áp dụng chính sách trần lãi suất USD, chênh lệch lớn giữa lãi suất VNĐ và USD, trong khi tỷ giá vẫn tương đối ổn định” – ngân hàng giải thích.

Ở công tác xử lý nợ xấu, năm qua ngân hàng đã thực hiện khá tích cực thông qua nhiều biện pháp như sử dụng nguồn dự phòng rủi ro, bán nợ cho VAMC, các biện pháp xử lý tài sản, thu hồi nợ, v.v. Tuy nhiên công tác xử lý nợ còn gặp nhiều khó khăn do thị trường chuyển nhượng, phát mại tài sản chưa thuận lợi, thủ tục để phát mại tài sản phức tạp, kéo dài…

Trước những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế thị trường, PG Bank cho biết vẫn nỗ lực và chuyên tâm với định hướng phát triển bền vững của mình. Cụ thể, ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều gói cho vay ưu đãi, với mức giảm lãi suất cạnh tranh nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý, góp phần ổn định thị trường, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại quỹ đạo sau thời gian đại dịch Covid-19 kéo dài. Song song với đó là các chương trình hỗ trợ tài chính cho các hoạt động trách nhiệm xã hội trên khắp cả nước.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động kinh doanh của PG Bank vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 506 tỷ đồng tương đương 117,5% kế hoạch và tăng 56,4% so với năm 2021. Chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu được kiểm soát ở dưới mức 3%.

PG Bank cho biết thêm, năm qua ngân hàng đã triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu bao gồm: nâng cao năng lực tài chính, nâng cao chất lượng tài sản, đa dạng hóa phương thức huy động vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kiểm toán nội bộ. Riêng đối với hoạt động tín dụng, PG Bank yêu cầu rà soát các khách hàng có tài sản rủi ro lớn, chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp để thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng và nợ bán cho VAMC theo lộ trình.