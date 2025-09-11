PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Chiều ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2025”. Sự kiện mang dấu ấn đặc biệt sau khi vượt qua dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển đào tạo Bác sĩ nội trú (1974 – 2024): chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam.

Năm nay, chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Vũ Ngọc Duy chọn chuyên ngành Sản phụ khoa

Trong không khí trang trọng của Match Day 2025, các thí sinh xuất sắc chính thức bước vào giây phút quan trọng. Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình.

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, nhiều chuyên ngành tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa.

Nổi bật nhất là bộ môn Sản phụ khoa lấy 13 người, nhưng đến thí sinh có số thứ tự 33 (điểm cao thứ 33), chỉ tiêu chuyên ngành này đã hết. Các thí sinh có điểm đứng sau không thể lựa chọn.

Một điểm nhấn khác đến từ những thí sinh có thứ hạng cao, tiêu biểu như sự trở lại ấn tượng của Nội tim mạch trong Top 5. Hay số 61, tân bác sĩ quyết định không lựa chọn bất kỳ chuyên ngành nào để nhường lại cơ hội cho đồng nghiệp sau.

Cái khó của lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú

Nhân sự kiện đáng nhớ của các tân bác sĩ, PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về cách lựa chọn chuyên ngành cũng như gửi gắm lời khuyên tới các hậu bối của mình.

Lý giải về kỳ thi bác sĩ nội trú, PGS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 năm sẽ có một kỳ thi đầu vào trở thành bác sĩ nội trú nếu có nguyện vọng. Trước đây số lượng đỗ rất ít (ví dụ như khoá của bác sĩ Hiếu chỉ có 31 nội trú trong tổng số 170 bác sĩ đủ tiêu chuẩn được thi), còn năm nay chỉ tiêu đến tận 426 bác sĩ nội trú cho tất cả các chuyên ngành trong tổng số 987 thí sinh (cả trong và ngoài trường Y Hà nội) tham dự.

PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

"Cái sự hồi hộp là do mỗi chuyên ngành đều có chỉ tiêu nhất định như Phụ Sản 15, Răng hàm mặt 15 hay Tim mạch 20.... Chính vì vậy nếu các bạn đỗ thứ hạng cao trên mình chọn hết chuyên ngành mình yêu thích thì chẳng còn cách nào khác, đành chọn nguyện vọng 2. Thậm chí những người điểm thi thấp phải chuẩn bị sẵn nguyện vọng 4,5...", PGS Hiếu chia sẻ.

Cũng bởi là kỳ thi khốc liệt nhất của Đại học Y Hà Nội nên rất ít các bác sĩ trẻ đã đỗ nội trú dám bỏ học. Vì tiếc công sức bỏ ra nên nhiều khi phải chọn một ngành chưa chắc đã đam mê. Đấy chính là nhược điểm của cách lựa chọn này.

Nhược điểm thứ hai là tình trạng chạy theo đám đông. Khi mình đỗ điểm cao, trong đầu sẽ luôn nghĩ đến những chuyên ngành "hot" của những năm trước. Nhiều khi chưa tìm hiểu kỹ nhưng vì mình là top đầu nên chẳng tội gì không chọn những ngành mà năm ngoái hết chỉ tiêu sớm nhất trong Matching day! Hậu quả là nhiều bạn không thực sự đam mê nên dù thủ khoa đầu vào nhưng cũng không vượt trội ở đầu ra thậm chí còn khó xin việc ở những cơ sở y khoa uy tín.

"Chính vì vậy, theo tôi cần tìm hiểu thật kỹ chuyên ngành mình lựa chọn vì nó sẽ gắn bó và thay đổi cả cuộc đời mình. Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi. Nội trú là một con đường vinh quang đầy chông gai, nhưng cũng không phải con đường duy nhất. Hãy lắng nghe cả trái tim để có một tương lai do chính bản thân mình lựa chọn.

Còn về phía nhà trường, tôi mong sẽ có giải pháp để khắc phục 2 nhược điểm này. Nên tổ chức giống như thi đại học hiện nay. Mỗi em sẽ có 3 nguyện vọng trước khi thi và trong ngày Matching day sẽ chỉ "đấu" với những người cùng nguyện vọng với mình. Với công nghệ thông tin, theo tôi việc này hoàn toàn có thể thực hiện dễ dàng thực hiện", PGS Nguyễn Lân Hiếu bày tỏ băn khoăn của mình.

Được biết, đa số thí sinh năm nay là lứa bác sĩ Y khoa đầu tiên học theo chương trình đổi mới của Đại học Y Hà Nội. Phương pháp dạy học, đánh giá cũng thay đổi với mong muốn tạo ra thế hệ bác sĩ có năng lực nghề nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.