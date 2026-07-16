Phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup trả lương nhân sự tới 100 triệu đồng/tháng

Chiều 15/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Nhóm người bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện hai hệ thống đánh bạc trực tuyến lớn là Fi88 và KingGroup hoạt động liên quốc gia tại Việt Nam, Philippines và Campuchia. Đường dây này quy tụ hơn 30.000 thành viên tham gia với lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Để lôi kéo người chơi, các đối tượng xây dựng một hệ sinh thái khép kín tinh vi gồm nhiều website, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, mạng xã hội và hệ thống quảng cáo. Nhóm này đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài, hoạt động ẩn danh nhằm gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ điện tử và truy vết dòng tiền của cơ quan chức năng.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2026, ngày 13/7, lực lượng công an đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây và bắt giữ 19 người liên quan.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh thẩm vấn Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon) - kẻ cầm đầu đường dây tại Việt Nam. (Ảnh: BBN)

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, đường dây này vận hành chuyên nghiệp như một doanh nghiệp công nghệ. Các đối tượng được phân công chặt chẽ từ lập trình, quản trị hệ thống, SEO, marketing, thiết kế website đến bình luận thể thao, chăm sóc khách hàng.

Mức lương trả cho nhân sự dao động từ 1.600 USD đến 4.000 USD/tháng (khoảng 40-100 triệu đồng), một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mã hóa.

Cơ quan công an đã làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu gồm: Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon), quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam; Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas), quản lý cấp dưới và phụ trách mảng chăm sóc khách hàng; Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix), trưởng nhóm phát triển Backend (lập trình hệ thống) và Võ Thị Duyên (biệt danh Cici), phụ trách nhóm truyền thông mạng xã hội (Social Media).

Hệ thống đánh bạc trực tuyến Fi88 và KingGroup.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng điều hành, Ban chuyên án đã triệu tập nhiều con bạc để làm việc. Những người này bước đầu thừa nhận hành vi đăng ký tài khoản, nạp, rút tiền và đặt cược thông qua các tài khoản ngân hàng trung gian theo hướng dẫn của nhà cái.

Cục A05 và Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.