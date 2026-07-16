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Đề xuất rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng

| | Thị trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước xuống còn 3 ngày làm việc.

Đề xuất rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng - Ảnh 1.

Đề xuất rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng - Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước xuống còn 3 ngày làm việc, trong khi hồ sơ phục vụ xuất khẩu được giải quyết không quá 10 ngày làm việc. Nội dung này đang được lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Theo cơ quan soạn thảo, hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ được đơn giản hóa theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, thực hiện trực tuyến và tăng cường quản lý bằng dữ liệu số. Thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói được quản lý tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc và các cơ sở dữ liệu liên quan. Đóng góp vào dự thảo, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong xác nhận thông tin đất đai, đồng thời hướng dẫn cụ thể trình tự, biểu mẫu và phương thức hậu kiểm để thuận lợi khi triển khai.

Nhấn mạnh mục tiêu của việc đổi mới cơ chế cấp mã số vùng trồng không chỉ phục vụ xuất khẩu mà còn phục vụ quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm cho cả thị trường trong nước lẫn thị trường xuất khẩu, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo quy định về hậu kiểm phải cụ thể hơn (có biểu mẫu, biên bản, phương thức kiểm tra) để địa phương dễ thực hiện.

Một điểm được ông đặc biệt lưu ý, là thời hạn 10 ngày đối với hồ sơ đăng ký xuất khẩu. Theo Thứ trưởng, khoảng thời gian này không nhằm kéo dài thủ tục mà để cơ quan chuyên môn có đủ thời gian kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường. Nếu chỉ 1 vùng trồng không đáp ứng tiêu chuẩn nhưng vẫn được gửi sang nước nhập khẩu rồi bị trả lại, ảnh hưởng sẽ không dừng ở doanh nghiệp hay địa phương đó mà tác động đến uy tín của nông sản Việt.

Không dừng ở cấp mã, lãnh đạo Bộ đề nghị địa phương coi đây là dịp xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu mã số vùng trồng trên toàn địa bàn. Ông gợi mở khả năng triển khai một chiến dịch tương tự chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước đây để hoàn thiện dữ liệu trong thời gian ngắn, tạo nền tảng cho quản lý lâu dài. Cùng với đó, là thúc đẩy liên kết sản xuất, hình thành hợp tác xã, tổ hợp tác và vùng nguyên liệu đủ lớn.

"Nếu mã số có diện tích nhỏ, sẽ khó tạo ra vùng nguyên liệu cạnh tranh", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ và nhấn mạnh, khi hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, địa phương vừa thuận lợi quản lý, vừa tạo đà xây dựng thương hiệu nông sản.

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý việc mua bán mã số vùng trồng

Theo Kiên Dương

VTV Online

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