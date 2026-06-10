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Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD

| | Kinh tế số

Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng. Bước đầu xác định, các đối tượng đã che giấu, luân chuyển gần 2,9 triệu USD (hơn 75 tỷ đồng) thông qua giao dịch tiền điện tử.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô lớn, bắt giữ 27 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch.

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD- Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được che giấu qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian trước khi chuyển sang mua tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa nguồn gốc.

Từ ngày 25/5 đến 5/6/2026, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai 20 tổ công tác, bắt giữ và khám xét 27 đối tượng, gồm 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và 9 đối tượng về hành vi “ Đánh bạc” .

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD- Ảnh 2.

Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn, đối tượng chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website Sunwin và điều hành hoạt động rửa tiền. Theo chỉ đạo của Tuấn, Lê Quốc Huy (SN 1989, trú TP Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng liên quan thực hiện việc mua bán tiền điện tử USDT để che giấu dòng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính. Bước đầu điều tra cho thấy, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc số tiền lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD- Ảnh 3.

Đối tượng Lê Quốc Huy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền”, khởi tố bị can, tạm giam 18 đối tượng về tội “Rửa tiền” và 9 đối tượng về tội “Đánh bạc”, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo Thu Hiền

Tiền Phong

Từ Khóa:
đánh bạc

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