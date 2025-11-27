Phá đường dây website cờ bạc trực tuyến núp bóng công ty công nghệ

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm rõ 63 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Nhóm đối tượng trong đường dây vừa bị triệt phá. (Ảnh: CA)

Trước đó, khoảng 14h ngày 19/11, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra cơ sở “Penta” tại số 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê. Tại đây, cảnh sát phát hiện 63 đối tượng đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội công nghệ cao.

Tổ công tác lập tức trích xuất dữ liệu điện tử, làm việc với toàn bộ nhân viên và mở rộng điều tra. Kết quả xác định: Khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê đứng ra điều hành một “công ty công nghệ” chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí.

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, trú phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án.

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia) để tham gia xây dựng - nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc đĩa, lô đề, tài xỉu...

Cả nhóm thiết lập mô hình hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng - phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp; mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài. Duy, Sơn phụ trách vận hành, nhận source code, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH...) được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.

Nhiều website đánh bạc vẫn đang hoạt động trên internet, hầu hết các trang này đều lợi dụng để lừa bịp người chơi, tham gia đều mất tiền, thua tiền.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự kiểm tra đồng loạt bốn cơ sở thuộc hệ thống gồm: 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (phường Hải Châu), TEMA và ZENTEK (phường Hòa Cường).

Tang vật tạm giữ gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, 1.277.980.000 đồng cùng hai ô tô của Duy và Sơn.