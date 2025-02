Phấn đấu khởi công 19 dự án giao thông trong năm 2025

Bộ GTVT xác định đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, an toàn, thuận lợi, phục vụ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp. Khối lượng hàng hóa tăng khoảng 9%, hành khách tăng khoảng 8% so với năm 2024

Kế hoạch của Bộ GTVT nêu rõ: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, về đích và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT xác định đây là năm mang ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi sự quyết tâm cao độ, sự phối hợp chặt chẽ và đổi mới trong tư duy, hành động để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành, đặc biệt thực hiện đột phá về hạ tầng giao thông, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường.

Kế hoạch phong trào thi đua năm 2025 được Bộ GTVT xây dựng với chủ đề: Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Vận tải hàng hóa, hành khách tăng 8-9%

Mục tiêu quan trọng đầu tiên được Bộ GTVT xác định là việc xây dựng thể chế bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án luật, nghị quyết, nghị định, quyết định, thông tư, đề án theo chương trình công tác của Chính phủ năm 2025.

Về vận tải, Bộ GTVT xác định đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, an toàn, thuận lợi, phục vụ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp. Khối lượng hàng hóa tăng khoảng 9%, hành khách tăng khoảng 8% so với năm 2024; khối lượng luân chuyển hàng hóa tăng khoảng 9%, luân chuyển hành khách tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam năm 2025 tăng khoảng 4% so với năm 2024.

Phấn đấu khởi công 19 dự án giao thông lớn

Liên quan đến hạ tầng, Bộ GTVT phấn đấu khởi công 19 dự án, hoàn thành 50 dự án. Trong đó, hoàn thành các dự án thành phần, nối thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cùng với các địa phương hoàn thành một số dự án đường bộ cao tốc để hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành, cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh; cơ bản hoàn thành Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Bộ GTVT sẽ tập trung rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh triệt để phân cấp, phân quyền cho địa phương với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Về hạ tầng, Bộ GTVT sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để quyết tâm triển khai thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT. Trong đó, tập trung đẩy nhanh hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu, đặc biệt là các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 và các dự án đường bộ cao tốc khác trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường cao tốc" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cùng đó, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án có kế hoạch khởi công trong năm 2025 như: Dự án TPHCM - Chơn Thành, Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan; cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Khẩn trương triển khai đầu tư hệ thống giám sát điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc để đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành trong quý II năm 2025.

Hoàn thiện nghị định hướng dẫn cơ chế đặc thù cho đường sắt cao tốc Bắc-Nam

Đối với đường sắt sẽ tập trung triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó tập trung xây dựng nghị quyết của Chính phủ triển khai nghị quyết của Quốc hội và các nghị định hướng dẫn các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch chi tiết 2 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng; Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; nghiên cứu các tuyến đường sắt: TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, Long Thành - Thủ Thiêm, vành đai phía Đông Hà Nội.

Hoàn thiện các thủ tục để khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khẩn trương rà soát và tổ chức triển khai thực hiện các Dự án đang dừng, chậm tiến độ để phòng, chống lãng phí, đặc biệt là Dự án Hà Nội - Yên Viên - Phả Lại - Cái Lân; Dự án hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC).

Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ GTVT phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng nhà ga hành khách T3 - Tân Sơn Nhất trước ngày 30/4/2025; triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và trách nhiệm gắn với người đứng đầu, đưa nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025.

Tái cơ cấu vận tải, giảm chi phí logistics

Cũng tại Kế hoạch thi đua mới được ban hành, Bộ GTVT xác định tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Luật Đường bộ, Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực vận tải và đào tạo, sát hạch lái xe.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động vận tải, giảm chi phí logistics. Tiếp tục cơ cấu thị trường vận tải theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường thủy, hàng hải, đường sắt, hàng không.

Bộ GTVT cũng sẽ xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất chính sách khuyến khích việc chuyển đổi phương tiện sang sử dụng điện đối với các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh và các tuyến vận tải hành khách cố định. Phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển vận tải đường thuỷ và vận tải sông pha biển.

Trong bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, năm 2025, Bộ GTVT cũng sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương để phát huy tiềm lực, lợi thế của chính quyền địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển đổi mới đất nước.

Cùng với hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, định mức liên quan đến công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ GTVT sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tuổi thọ, bền vững công trình, phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Đặc biệt, trong công tác tổ chức, Bộ GTVT tập trung giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đặc biệt là triển khai khẩn trương thực hiện chủ trương sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm tổ chức bên trong, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thí điểm mở rộng cát biển trong xây dựng công trình giao thông

Về khoa học - công nghệ và môi trường, Bộ GTVT sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó tiếp tục thí điểm mở rộng cát biển cho dự án công trình giao thông, xây dựng; nghiên cứu công nghệ đường sắt tốc độ cao để tham mưu, góp ý trong quá trình xây dựng dự án, đặc biệt là từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn về đường sắt tốc độ cao.

Cùng đó, thực hiện kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của ngành GTVT và tiếp tục nghiên cứu, tham mưu về hệ thống điều hành giao thông đường bộ, hệ thống giao thông thông minh.

Thực hiện lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp. Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực GTVT.