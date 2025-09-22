Phan Hiển khoe kho "vàng" vô giá cùng Khánh Thi nhưng xem đến cuối ai cũng bật cười vì một hành động

Không còn xa lạ với khán giả Việt, vợ chồng kiện tướng Phan Hiển - Khánh Thi là cặp đôi vàng của làng dancesport, vừa được ngưỡng mộ bởi chuyện tình đặc biệt, vừa khiến nhiều người nể phục với những thành tích thi đấu ấn tượng. Suốt nhiều năm gắn bó với bộ môn khiêu vũ thể thao, cả hai đã đem về vô số giải thưởng trong và ngoài nước, góp phần đưa dancesport Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Mới đây, Phan Hiển đã đăng tải đoạn clip khoe "gia tài" huy chương và bằng khen mà anh và bà xã Khánh Thi tích lũy được sau chặng đường dài cống hiến cho thể thao nước nhà. Ngay khi cánh cửa tủ kính mở ra, bộ sưu tập đồ sộ huy chương vàng, bạc, đồng cùng những bằng khen, chứng nhận quốc tế lần lượt hiện diện, khiến khán giả không khỏi choáng ngợp. Đó không chỉ là phần thưởng cho tài năng, sự kiên trì của cả hai vợ chồng mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu với bộ môn dancesport.

Điều đặc biệt là tủ trưng bày không chỉ có giải thưởng của riêng Phan Hiển hay Khánh Thi, mà còn là sự cộng hưởng của cả hai trên suốt hành trình song hành. Có thể nói, đây chính là kho báu chung, nơi lưu giữ những mốc son của sự nghiệp cũng như chặng đường nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.

Phan Hiển checkin cùng "kho vàng" huy chương của gia đình

Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng phải bật cười lại xuất hiện ở cuối clip. Sau khi hào hứng xếp lên chiếc huy chương đồng thế giới vừa giành được, Phan Hiển bất ngờ được một người bạn đứng cạnh đưa tay đỡ xuống… khỏi chiếc ghế. Sự chênh lệch chiều cao quá lớn của cả hai khiến netizen không khỏi buồn cười. Hóa ra, để với tới những hàng huy chương treo trên cao, nam kiện tướng phải nhờ đến "trợ thủ" vì chiều cao có phần hạn chế. Bước xuống khỏi ghế, Phan Hiển còn chắp tay sau lưng rồi thở dài bước đi đầy hài hước.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành "highlight", khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ gia tài khủng vừa phải phì cười vì sự đáng yêu của ông bố ba con. Nhiều bình luận hài hước được để lại: "Đúng là kho vàng đáng nể, nhưng mà tôi chỉ nhớ chiếc ghế ở cuối thôi", "Huy chương nhiều thật, nhưng pha đỡ xuống khỏi ghế mới là đỉnh cao clip", "Ông bố ba con vừa giỏi, vừa dễ thương thế này ai mà không yêu"...

Khoảnh khắc gây cười trong clip khoe huy chương của Phan Hiển

Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi cực kì hạnh phúc bên nhau

Có thể thấy, là kiện tướng dancesport với bảng thành tích đồ sộ, Phan Hiển ngoài đời vẫn giữ sự gần gũi, hài hước và duyên dáng. Chính điều đó giúp anh không chỉ được yêu mến trong giới thể thao mà còn ghi điểm mạnh mẽ trong lòng công chúng.