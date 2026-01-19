Phan Hiển: "Tôi và Khánh Thi nhiều lần chia tay. Đôi khi có người vợ quá giỏi cũng mệt"

Nhắc đến làng dancesport Việt Nam, Phan Hiển và Khánh Thi luôn được xem là cặp đôi đặc biệt. Từ là cô - trò cách nhau 11 tuổi, cả hai dần phát triển tình cảm và quyết định đồng hành cùng nhau như những người bạn đời. Không chỉ gắn bó trong đời sống hôn nhân, Khánh Thi chính là huấn luyện viên, người đưa ra chiến lược và bên cạnh Phan Hiển trong suốt quãng thời gian nam vận động viên thi đấu. Trải qua nhiều sóng gió, tổ ấm viên mãn của cả hai khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Mới đây, Phan Hiển bất ngờ có những tâm sự thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân với Khánh Thi, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Phan Hiển cho biết vợ anh là người phụ nữ rất giỏi, có thể cân bằng cùng lúc nhiều vai trò từ người vợ trong gia đình, người mẹ chăm sóc con cái, làm dâu chu toàn, cho đến huấn luyện viên nghiêm khắc trong công việc. Theo Phan Hiển, chính sự đa năng và trách nhiệm ấy khiến Khánh Thi phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều.

"Khánh Thi là người vừa có tâm vừa có tầm. Đối với Hiển, trong đời sống cá nhân, Thi đều rất có tâm trong nhiều vai trò từ làm vợ, làm mẹ, làm con dâu. Thi cư xử với mọi người rất khéo. Khi làm huấn luyện viên thì Thi cực kỳ có tâm và có tầm trong công việc khi đưa ra từng chiến lược. Theo Hiển, Thi chính là một trong những huấn luyện viên hàng đầu của Việt Nam khi có chiến lược để thúc đầy cho môn thể thao dancesport vươn lên tầm mới. Đôi khi có một người vợ giỏi quá cũng mệt (Cười)".

Với Phan Hiển, Khánh Thi là người vừa có tâm vừa có tầm trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc. Ảnh: FBNV

Phan Hiển khẳng định rằng anh và Khánh Thi là định mệnh của nhau. Anh nói: "Tôi và Khánh Thi đã nhiều lần chia tay nhưng vẫn quay lại với nhau, như vậy là định mệnh".

Phan Hiển chia sẻ thêm Khánh Thi là người cân bằng mọi thứ rất tốt từ công việc cho đến cuộc sống: "Thực ra đời sống cá nhân của chúng tôi rối rắm lắm. Khi hai vợ chồng đang nói chuyện bình thường mà chuyển qua công việc, tập luyện thì nàng ấy lại thay đổi sang vai của một huấn luyện viên, đưa ra chiến lược và chỉ tôi phải thế này thế kia. Xong chuyện công việc thì 2 phút sau quay trở lại làm người vợ, người mẹ rất ngoan hiền, hỏi tôi 'anh ơi mình chăm con như thế nào'. Nói chung đời sống vợ chồng tôi khá rối".

Dù vậy, nam kiện tướng dancesport cũng khẳng định anh hiểu và trân trọng những gì Khánh Thi đang gánh vác. Trong mắt Phan Hiển, vợ là người có tâm và có tầm, vừa lo cho học trò, vừa chăm sóc gia đình, lại không ngừng cống hiến cho bộ môn dancesport. Anh thừa nhận nếu đặt mình vào vị trí của Khánh Thi, chưa chắc bản thân đã làm tốt được như vậy.

Khánh Thi trong mắt Phan Hiển là người vợ giỏi, chịu rất nhiều áp lực mà nếu là Phan Hiển thì chưa chắc bản thân sẽ làm tốt như bà xã. Ảnh: FBNV

Tháng 7/2015, Khánh Thi lần đầu lên chức mẹ khi hạ sinh con trai đầu lòng, trong suốt thời gian đó Phan Hiển luôn ở bên chăm sóc và đồng hành. Đến tháng 6/2018, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới là bé Anna, khiến tổ ấm của cặp đôi càng thêm rộn ràng.

Dẫu vậy, hành trình hôn nhân của cả hai cũng không thiếu những giai đoạn chông chênh. Sau khi sinh con, Khánh Thi thừa nhận bản thân trở nên nhạy cảm hơn, trong khi Phan Hiển lại thường xuyên về muộn do đặc thù công việc và lịch tập luyện dày đặc. Những khác biệt trong cảm xúc và nhịp sống từng khiến mối quan hệ của họ rơi vào căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Khánh Thi và Phan Hiển lựa chọn đối thoại thẳng thắn, cùng nhau tháo gỡ từng khúc mắc để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Đến năm 2022, sau 13 năm gắn bó với nhiều sóng gió, cả hai chính thức tổ chức hôn lễ. Đám cưới diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí. Đến giữa năm 2023, Khánh Thi tiếp tục sinh con thứ ba, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống gia đình viên mãn của cặp đôi dancesport nổi tiếng.