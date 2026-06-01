Phản ứng bất ngờ của Brad Pitt sau khi bị con trai cả bỏ họ

Các con đã quay lưng lại với Brad Pitt, chọn về phe mẹ Angelina Jolie.

Brad Pitt đang là tâm điểm chú ý giữa những vụ tranh chấp với vợ cũ, và đặc biệt là bị con cả Maddox bỏ họ Pitt. Tuy nhiên giữa ồn ào này, tài tử Hollywood lại xuất hiện với thái độ bất ngờ.

Paparazzi đã "bắt gọn" Brad Pitt đi hẹn hò cũng bạn gái Ines de Ramon. Anh diện một chiếc áo sơ mi cài cúc màu xanh dương sáng, quần tây màu tím, tất cùng màu, giày tím và kính râm. Ines de Ramon chọn quần màu nâu và áo sơ mi trắng dài tay cổ khoét sâu. Nhà thiết kế trang sức này phối cùng giày màu be và túi xách cùng màu. Cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên đường phố Paris để đến concert của nhóm Red Hot Chili Peppers, vô cùng rạng rỡ hạnh phúc.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Brad Pitt cười rạng rỡ hẹn hò với bạn gái Ines de Ramon. Ảnh: Page Six

Chuyện bị con cả ghẻ lạnh dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng anh. Ảnh: Page Six

Vào tuần trước, Maddox đã nộp đơn lên tòa án, yêu cầu xoát bỏ chữ "Pitt" ra khỏi tên với lý do cá nhân. Nếu sự thay đổi được chấp nhận, tên của cậu cả này sẽ không còn là Maddox Chivan Jolie-Pitt nữa. Maddox sẽ lấy tên là Maddox Chivan Jolie. Từ hồi tháng 2 năm nay, Maddox đã dùng tên "Maddox Jolie" khi làm trợ lý đạo diễn cho bộ phim Couture của mẹ mình. Chỉ mới cách đây 2 năm, cậu cả được ghi nhận với tên Maddox Jolie-Pitt khi làm nhà sản xuất điều hành cho bộ phim Maria.

Tuy nhiên, Maddox không phải là người con đầu tiên của Pitt và Jolie bỏ họ của bố. Sau khi tròn 18 tuổi vào năm 2024, Shiloh là người con đầu tiên nộp đơn xin thôi họ Pitt. Yêu cầu này đã được tòa án chấp thuận chỉ ba tháng sau đó.

Maddox mới nộp đơn xin bỏ họ Pitt. Ảnh: Page Six

Vào thời điểm đó, một nguồn tin nói với Us Weekly rằng sự thay đổi này đã khiến Brad Pitt "tan nát cõi lòng": "Đó là biểu tượng cho sự xa cách sâu sắc hơn đã âm ỉ trong nhiều năm". Một nguồn tin thân cận khác cho biết tài tử cảm thấy vô cùng khó khăn để chấp nhận việc các con bỏ họ Pitt.

Dù bị các con phũ phàng nhưng Brad Pitt chưa sẵn sàng từ bỏ các con, bao gồm 3 con nuôi Maddox, Zahara và Pax Thiên, cũng như 3 con ruột Shiloh, Knox và Vivienne. Vào năm 2025, một nguồn tin thân cận khác tiết lộ với tờ báo rằng Brad Pitt thỉnh thoảng gặp gỡ những đứa con út của mình nhưng có mối quan hệ căng thẳng với những người con còn lại.

Các con đã quay lưng lại với Brad Pitt, chọn về phe mẹ Angelina Jolie. Ảnh: Page Six

Brad Pitt - Angelina Jolie bắt đầu hẹn hò vào năm 2005 trước khi kết hôn vào năm 2014. Đến năm 2016, họ chia tay, và cả hai chính thức độc thân vào năm 2019. Vụ ly hôn đầy sóng gió của họ đã được giải quyết vào tháng 12/2024. Brad Pitt trả lời phỏng vấn GQ rằng ly hôn không phải chuyện quá lớn lao mà chỉ là một điều đang dần thành hiện thực.

Vào năm 2022, tài tử đình đám đã xuất hiện bên mỹ nhân kém 29 tuổi Ines de Ramon, và các nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng mối quan hệ của họ rất nghiêm túc. Tuy nhiên, có vẻ như Brad Pitt không muốn tái hôn do vẫn ám ảnh chuyện cũ với Angelina Jolie.

Brad Pitt nghiêm túc với Ines de Ramon như e ngại tái hôn. Ảnh: Page Six

Anh vẫn ám ảnh chuyện cũ với Angelina Jolie. Ảnh: Page Six

