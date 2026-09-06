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Phản ứng của Doãn Hải My khi Văn Hậu được fangirl xin chụp ảnh cùng

| | Lifestyle

Doãn Hải My đến sân Hàng Đẫy cổ vũ Văn Hậu trong trận đấu của CLB CAHN gặp Hà Tĩnh vòng 1 V.Leaue 2026/27.

Sân Hàng Đẫy ở vòng mở màn V.League 2026-2027 đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của dàn ngoại binh, giúp nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội (CAHN) đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-0, dù niềm vui thắng trận chưa thực sự trọn vẹn bởi chấn thương của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Ở trận đấu này, HLV Mano Polking đã điền tên Đoàn Văn Hậu vào đội hình xuất phát ngay từ đầu, thi đấu bên cạnh dàn tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đình Bắc và thủ thành Nguyễn Filip. Sự xuất hiện của Văn Hậu ở hành lang cánh mang lại sự chắc chắn cần thiết cho hàng thủ CAHN, giúp đội nhà đứng vững trước những pha hãm thành nguy hiểm của đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong hiệp đấu đầu tiên.

Văn Hậu đá chính trong trận đấu của CAHN gặp Hà Tĩnh (Ảnh: MD)

Tuy nhiên, sau một tình huống va chạm, Văn Hậu đã gặp tổn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Hình ảnh hậu vệ sinh năm 1999 phải rời sân sớm khiến người hâm lo lắng lớn, đặc biệt là Doãn Hải My và con trai trên khán đài. Tuy nhiên, đây là chấn thương không quá nguy hiểm. Sau trận đấu Văn Hậu vẫn bế con trai cùng với vợ thoải mái ra về.

Văn Hậu đã thi đấu lăn xả (Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

Văn Hậu gặp chấn thương trong tình huống va chạm (Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

Anh phải rời sân sớm (Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

Ngay sau khi trận đấu khép lại, Văn Hậu vui vẻ nán lại sân, tay bế con trai nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, tay còn lại thoải mái ký tặng và giao lưu cùng người hâm mộ. Trong khi đó, nàng WAG Hải My đẩy vali đồ của chồng cười rạng rỡ đứng chờ chồng ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Hình ảnh gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc cùng tinh thần lạc quan của Văn Hậu sau khi kết thúc trận ra quân đã xua tan bầu không khí căng thẳng.

Văn Hậu vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ (Ảnh: XP)

Hải My cười tươi đứng chờ chồng ký tặng fan (Ảnh: Rùa Cột Dọc)

Gia đình Văn Hậu cùng đi về (Ảnh: Target Man)

Hải My nổi tiếng là một trong những nàng WAGs có sức hút nhất làng bóng đá Việt, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc đằm thắm, mặn mà của gái một con. Xuất hiện trên sân Hàng Đẫy, Doãn Hải My lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng mịn cùng những đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa. Dù diện trang phục giản dị, thần thái tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ "chấp mọi góc camera" của người đẹp sinh năm 2001 nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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